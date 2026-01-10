RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Snežne padavine u Srbiji do sutra ujutru - Raste vodostaj na ovim rekama
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje na nove snežne padavine koje će zahvatiti Srbiju do sutra ujutru.
Danas se u predelima južnije od Save i Dunava očekuje manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više.
Prema prognozi, danas će biti oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.
U toku dana na severu uglavnom suvo (tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega), u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima. Duvaće slab vetar promenljivog smera, tokom dana u postepenom skretanju na slab i umeren severni. Najviša dnevna temperatura biće od -3 stepena na severu Vojvodine do 4 stepena na jugu Srbije.
Prema hidrološkom upozorenju, na Limu kod Prijepolja vodostaj je iznad granice redovne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja, a na Ibru kod Raške nešto ispod granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 10/11. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava. Oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom, biće do srede kada se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.
(Tanjug)
