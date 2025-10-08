TRAMP POSLAO NACIONALNU GARDU U ČIKAGO: 300 vojnika se sprema za "ulazak u gradove demokrata" (VIDEO)

TEKUĆI sukob između administracije predsednika Donalda Trampa i gradova pod vođstvom demokrata dodatno se zaoštrio ovog vikenda, nakon što je Bela kuća saopštila da je odobrila slanje stotina pripadnika Nacionalne garde u Čikago, dok je jedan savezni sudija u Oregonu blokirao Trampov plan o raspoređivanju federalnih trupa u Portlandu.

Ovi događaji se dešavaju u senci stalnih protesta u Čikagu i Portlandu protiv delovanja federalnih agencija u okviru Trampove agresivne imigracione politike.

Tramp i njegova administracija su proteste u ova dva grada opisali kao "nasilne demonstracije" koje, kako tvrde, sprovode "domaći teroristi". Oni smatraju da je angažovanje vojske neophodno kako bi se zaštitili federalni imigracioni službenici i federalna imovina, uprkos tvrdnjama državnih i gradskih zvaničnika da su protesti uglavnom bili mirni i da je svaka pojava nasilja uspešno rešena od strane lokalne policije, prenosi Si-En-En.

Incidenti u Čikagu

Napetosti su kulminirale u Čikagu u subotu, kada je, prema krivičnoj prijavi, agent američke Carine i granične službe izašao iz svog vozila i ispalio pet hitaca na ženu u drugom automobilu. Žena, američka državljanka, prema podacima Ministarstva unutrašnje bezbednosti (DHS), navodno je namerno udarila svojim vozilom u federalno policijsko vozilo. DHS je saopštio da je žena sada u pritvoru FBI-ja nakon što je otpuštena iz bolnice, i da se ona i još jedna osoba sada suočavaju sa federalnim krivičnim optužbama u vezi sa incidentom.

Pomoćnica sekretara DHS-a, Triša Meklaflin, ranije je izjavila da su "pripadnici policije bili primorani da upotrebe oružje i ispale odbrambene hice". Ona je dodala da nijedan policajac nije ozbiljno povređen u ovom događaju.

Video snimci koji su nastali tokom protesta u Čikagu i Portlandu, prikazuju teško naoružane službenike u vojnoj opremi, mnogi sa maskama, kako koriste suzavac i druge mere protiv demonstranata. U četvrti Brajton Park na jugozapadu Čikaga, demonstranti su vikali, trčali i pokušavali da se zaštite od suzavca, prenosi Rojters.

