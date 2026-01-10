METEO ALARM U SRBIJI LEDENI DAN PRED NAMA: Vremenska prognoza za subotu, 10. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

U toku dana na severu će biti uglavnom suvo - tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega, u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima.

U predelima južnije od Save i Dunava očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivaca, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više.

Slab vetar promenljivog smera ce biti u postepenom skretanju na slab i umeren severni.

Najniža temperatura od -6 na severu Vojvodine do 1 stepen na jugu Srbije, a najviša od -3 na severu Vojvodine do 4 stepena na jugu Srbije.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu oblačno, hladno i uglavnom suvo uz moguće provejavanje slabog snega. Vetar će biti slab do umeren severni.

Temperatura bez većeg kolebanja, od -1 do 0 stepeni, uveče u padu.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U nedelju se očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično sa slabim snegom.

I početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.

Od srede je prognozirano slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, tokom dana suvo, krajem perioda ponegde s kišom, a u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra.

