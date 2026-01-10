SPREMNI ZA UDAR NA KINU Baza na ostrvu Magešima: Nova glavobolja za Peking (MAPA)
NA malom japanskom ostrvu Magešima, 900 kilometara od Šangaja, u toku je izgradnja vojne baze. Ona bi mogla postati ključni element u budućoj odbrambenoj strategiji Japana i Sjedinjenih Država.
Vlasti Tokija grade dve piste i nove objekte, a šest hiljada radnika je već stacionirano na ostrvu. Zvanično, to je za obuku aviona američke mornarice, ali u stvarnosti, namenjeno je stvaranju rezervne baze u slučaju sukoba sa Kinom.
Lokacija ostrva će omogućiti američkom i japanskom vojnom osoblju da kontroliše morske puteve koji vode od Kine do Tihog okeana. Njegova lokacija primorava kineske brodove da prolaze pored njega na putu ka otvorenom moru.
Kineske vlasti su već izjavile da izgradnja baze ugrožava regionalnu bezbednost. Peking je posebno zabrinut da bi rakete dugog dometa ili čak borbeni avioni F-35 mogli biti raspoređeni na ostrvu. Postoje i sugestije da će Japanci tamo instalirati sisteme protivraketne odbrane na velikim visinama (THAAD).
Rokovi za puštanje baze u rad su pomereni, ali sada japanska strana ulaže sve napore da osigura završetak izgradnje do 2030. To znači da će za četiri godine Magešima postati još jedna tačka odvraćanja kineskih aktivnosti u vodama.
