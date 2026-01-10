TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Тип редакција

10. 01. 2026. u 07:45

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

Foto: Profimedia

AUSTRALIJA A LIGA

11.45 Pert glori - Sentral Koust mariners 1 (sa 2,00 na 1,66)

FA KUP

13.15 Everton - Sanderlend X (sa 3,50 na 3,20)

13.15 Čeltenam - Lester 2 (sa 1,68 na 1,53)

13.15 Maklsfild - Kristal palas GG (2,63 na 1,91)

13.15 Vulverhempton - Šruzberi 1 (sa 1,30 na 1,19)

