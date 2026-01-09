DO PEŠTE OD FEBRUARA ZA 160 MINUTA: I putovanje od Beograda do Beča biće mnogo brže nego putničkim vozilom

AKO inspektori nemačkog Udruženja za tehničke preglede - TUV posle detaljne kontrole bezbednosti daju zeleno svetlo mađarskom delu brze pruge Beograd-Budimpešta, prvi vozovi na ovoj železničkoj trasi spojiće dve prestonice za dva sata i 40 minuta već sredinom narednog meseca.

Foto: Arhiva Novosti/ A. Š.

Probni rad ove pruge, kako piše portal hungarytoday.hu, a prenosi "e-kapija" počeo je poslednjeg meseca 2025. godine. Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske angažovalo je nemački TUV da utvrdi da je sve u redu.

Kako navode mađarski mediji, radove kod severnih suseda usporile su instalacije i integracije moderne bezbednosne opreme, koja je neophodna za brze vozove. Izgradnju brze pruge u ovoj zemlji, kako što je poznato, finansira Izvozno - uvozna kineska banka, a Kinezi isporučuju i tehnička rešenja i sisteme. Kao članica Evropske unije, Mađarska je morala da se pridržava strožih propisa za javne nabavke i druge procedure.

S obzirom na to da bezbednosni i signalni sistemi koje je Kina planirala za brzu železnicu u Mađarskoj nisu imali operativne licence EU, na taj način nisu bili u skladu sa standardizovanim zahtevima Unije za Evropski sistem upravljanja vozovima ETCS. Mađarski mediji pišu da je ta prepreka na kraju prevaziđena upotrebom hibridne tehnologije, koja je, iako zastarela, omogućila vozovima da putuju brzinom od 160 kilometara na čas u Mađarskoj, čak i u maglovitim uslovima.

Foto: Novosti

Zato je Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske naručilo od nemačkog TUV-a da najkasnije do januara sprovede nezavisnu reviziju koja temeljno ispituje tehničke, finansijske i bezbednosne uslove železničke pruge Budimpešta-Beograd.

- Nakon tragedije u Novom Sadu, angažovali smo međunarodnu inspekcijsku kompaniju, nezavisnu od mađarske države, kineske i svih ostalih uključenih strana, da pregleda tehničke, finansijske i bezbednosne uslove na železničkoj pruzi Budimpešta-Beograd - objasnio je mađarski ministar saobraćaja Janoš Lazar na saslušanju pred Ekonomskim odborom parlamenta početkom decembra.

On je tada i najavio da će brza pruga od Beograda do Pešte biti u funkciji od 20. februara. Tokom saslušanja je rekao da nije u mogućnosti da otkrije uslove ugovora o zajmu sa kineskim partnerima za izgradnju ove železničke pruge jer je to, kako je naveo, "poslovna tajna koja može biti objavljena samo uz saglasnost obe strane".

- Vozovi bi na pruzi Beograd-Budimpešta kroz Mađarsku trebalo da saobraćaju brzinom do 160 kilometara na sat - rekao je mađarski ministar.

Isidora Radovanović

Sa brzom železničkom trasom između prestonice Srbije i Mađarske naći će se i glavni grad Austrije. To su potvrdile i Mađarske državne železnice, gde naglašavaju da rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta neće poboljšati železnički saobraćaj samo Srbije i Mađarske. Kako prenose, zahvaljujući modernizaciji u konsultaciji sa austrijskom železničkom kompanijom, bivša pruga EuroCity Avala između Beča i Beograda preko Budimpešte biće vraćena u saobraćaj, a EuroCity Ivo Andrić, koja je ranije bila veza između Beograda i Budimpešte, sada će saobraćati do Beča. Mađarske železnice su takođe najavile da će veze biti koordinisane sa linijom EuroCity koja polazi na svakih sat vremena između Budimpešte i Beča.

Foto N. Skenderija

Tako će se bez presedanja ići od Beograda, preko Budimpešte do Beča. Trenutno se između dva glavna grada Srbije i Mađarske putuje oko osam sati, ali kada pruga dobije odobrenje nemačkih inspektora i krenu prve kompozicije, to "rastojanje" će se smanjiti na manje od tri sata, odnosno na 160 minuta.

Brza pruga od Beograda do Subotice, odnosno od Petrovaradina do krajnjeg severa Srbije, puštena je u saobraćaj u oktobru prošle godine.

PRVA DEONICA KA NIŠU

MINISTARKA saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević nedavno je istakla da se izgradnja prve deonice brze pruge između Beograda i Niša, očekuje tokom ove godine. Ministarka ističe da je reč o pruzi dugoj 230 kilometara koja je podeljena na tri deonice.

- Prva na kojoj će početi radovi jeste Stalać-Đunis i ona je duga oko 23 kilometra - rekla je Sofronijevićeva. - Sa turskim izvođačem je već potpisan ugovor, ali se radi na izradi tehničke dokumentacije. Vrednost ovog projekta procenjuje se na oko 2,77 milijardi evra, a Evropska unija nam je dala grant za izgradnju ove pruge u iznosu od 600 miliona evra.