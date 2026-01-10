Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO ITALIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

10. 01. 2026. u 07:35

Jak zemljotres, magnitude 5,1 stepeni Rihterove skale, osetio se u 5.53 časova u Ređo Kalabriji, a brojni izveštaji stižu i iz Mesine i drugih područja Sicilije i Kalabrije, prenosi Ansa.

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ИТАЛИЈУ: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Epicentar je, prema veb-sajtu italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, bio u moru kod jonske obale na dubini od 65 kilometara, navodi agencija.

Prema sajtu Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) epicentar potresa jačine 5,1 stepeni po Rihterovoj skali je bio u Jonskom moru 62 km istočno od Ređo Kalabrije na dubini od 58 kilometara.

 

(Tanjug)

