AUSTRALIJAN OPEN BEZ FINALISTE! Posle Novaka Đokovića, još jedno šok-odustajanje na startu 2026.

Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Kineska teniserka Ćinven Dženg saopštila je danas da se povlači sa prvog grend slem turnira u sezoni, Australijan opena, koji će biti odigran u Melburnu od 18. januara do 1. februara.



Dženg je trenutno 24. teniserka sveta.

"Posle pažljive procene mog tima i uzimajući u obzir medicinski savet, nažalost, povlačim se sa Australijan opena. Donošenje ove odluke bilo je neverovatno teško za mene. Melburn je moje 'srećno mesto', gde sam ostvarila svoju prvu pobedu u glavnom žrebu grend slema i gde sam imala najbolja iskustva. Imam veoma posebnu vezu sa ovim mestom i zaista sam se radovala početku nove sezone u Melburn parku", napisala je Dženg na Instagramu.

Kineska teniserka je najveći uspeh na Australijan openu ostvarila 2024. godine kada je u finalu poražena od Beloruskinje Arine Sabalenke (3:6, 2:6).

"Iako moj proces oporavka dobro napreduje, morate da ostanete u vrhunskoj formi da biste se takmičili na grend slemu. Trenutno, moje stanje još nije optimalno", dodala je Dženg.



I Novak Đoković iznenadio Australiju

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je pre nekoliko dana da neće igrati na ATP turniru u Adelejdu, koji je na programu od 12. do 17. januara.

"Nažalost nisam fizički još spreman da se takmičim na turniru sledeće nedelje. Vrlo sam razočaran, jer imam sjajna sećanja na osvajanje titule pre dve godine. Bio sam stvarno uzbuđen što ću se vratiti jer se ovde osećam kao da igram kod kuće", naveo je Đoković na svom Instagram nalogu.

Svi su očekivali da će (opet) igrati na Adelajdu i tako uhvatiti zalet za prvi grend slem nove sezone, ali...

Od toga neće biti ništa.

FOTO-priča: Kad Novak Đoković dođe u Adelajd...

Novak Đoković - učinak u 2025. godini

Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara u Melburnu.

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu