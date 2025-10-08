RAZMENJENE LISTE TALACA I ZATVORENIKA: Oglasio se Hamas
HAMAS je u sredu saopštio da je razmenjena lista imena izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u okviru sporazuma o razmeni, i da su optimistični u vezi sa pregovorima u Egiptu o planu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi.
Pregovori su fokusirani na mehanizme zaustavljanja sukoba, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i samu razmenu zatvorenika, saopštila je palestinska grupa.
Razmena lista predstavlja prvi važan korak između dve strane ka okončanju razornog rata u Izraelu.
Vremenski okvir za sprovođenje prve faze Trampove inicijative u 20 tačaka još uvek nije dogovoren tokom razgovora u Šarm el Šeik, prenosi Rojters.
Američki tim, uključujući specijalnog izaslanika Stiva Vitkova i Džareda Kušnera, bivši izaslanik za Bliski istok tokom Trampovog prvog mandata, učestvovaće u pregovorima o planu koji je, kako se navodi, najbliži prekidu borbi.
Međutim, zvaničnici sa svih strana pozvali su na oprez kada je reč o izgledima za brzo postizanje sporazuma.
Ministar strateških poslova Izraela Ron Dermer, bliski saradnik premijera Benjamina Netanjahua, trebalo je da se pridruži pregovorima u sredu popodne, prema navodima jednog izraelskog zvaničnika.
Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdurrahman al-Tani, ključni posrednik, i šef turske obaveštajne službe Ibrahim Kalin takođe će učestvovati u pregovorima o primirju u sredu, navodi Rojters.
