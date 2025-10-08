BERŽE O MAKRONU: Ostaće predsednik Francuske do poslednjeg minuta svog mandata

PORTPAROLKA francuske vlade u ostavci Oror Berže izjavila je danas da će Emanuel Makron ostati predsednik Francuske "do poslednjeg minuta svog mandata".

Foto: Profimedia

-U francuskom Ustavu nema mandata za opoziv. Pitanje ostavke ne postoji. Ne želim da bilo ko napada instituciju koju predstavlja predsednik Republike, rekla je Berže za televiziju BFM, komentarišući izjave bivšeg premijera Eduara Filipa i drugih zvaničnika koji su pozvali na prevremene predsedničke izbore zbog političke krize.

Francuska ministarka nacionalnog obrazovanja u ostavci Elizabet Born je kazala da "ne vidi kako bi odlazak" sa funkcije predsednika Makrona "rešio" pitanje budžeta za 2026. godinu.

Born je, komentarišući pozive za "prevremene predsedničke izbore" nakon što budžet bude usvojen, za Parisjen rekla da "ovi komentari dolaze nakon stalne eskalacije (...) gde izgleda da su svi više vođeni partijskim interesima".

Ministar unutrašnjih poslova u ostavci Bruno Retajo, rekao je za televiziju Frans 2 tvrdi da je "razjasnio stvari" sa premijerom u ostavci Sebastijanom Lekornijem i da je isključio povratak u vladu ako bi na njenom čelu bio "makronista" ili "levičar".

Retajo je rekao i da bi "bilo nepristojno" da objavi svoju kandidaturu za predsedničke izbore jer "svakako nije pravo vreme".

Lider Socijalističke partije (PS) Olivije For izjavio je da koalicija Novi narodni front (LFI) ne želi da učestvuje u vlasti sa njima, "tako da je to pitanje zatvoreno".

Govoreći o mogućnosti da vlada bude sastavljena od levičarskih partija, For je za Frans 2 rekao da "nikad neće dozvoliti" da desničarski lider Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela pobedi.

-Ali ne želim da ljudi misle da smo svi složni, rekao je For.

Kako je najavljeno, Lekorni će se sutra sastati sa socijalistima, Zelenima, a zatim i komunistima, nakon čega će o svojim zaključcima izvestiti Makrona.

(Tanjug)

