TRAMP OBEĆAO AMERIČKU PODRŠKU: Za bezbednosne garancije za Pojas Gaze
AMERIČKI predsednik Donald Tramp obećao je danas američku podršku za bezbednosne garancije za okupiranu Pojas Gaze i izrazio uverenje da je dogovor o preostalim izraelskim taocima koje u toj enklavi drži palestinska grupa Hamas pri kraju.
Tramp u razgovoru sa novinarima u Ovalnoj kancelariji pred početak razgovora sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, rekao da misli da postoji mogućnost da mir na Bliskom istoku bude postignut, prenosi Rojters.
-Veoma smo blizu postizanja dogovora o Bliskom istoku koji će doneti mir u taj region nakon svih ovih godina, rekao je on.
U međuvremenu, neimenovani američki zvaničnik potvrdio je da specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner putuju danas u Egipat da se pridruže pregovorima Izraela i Hamasa preko posrednika.
Egipatski državni mediji su danas objavili da je prva runda pregovora između Hamasa i Izraela juče u egipatskom odmaralištu Šarm el-Šeik, uz posredovanje egipatskih i katarskih zvaničnika, završena "u pozitivnoj atmosferi".
(Tanjug)
