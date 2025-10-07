TRAMP OBEĆAO AMERIČKU PODRŠKU: Za bezbednosne garancije za Pojas Gaze

AMERIČKI predsednik Donald Tramp obećao je danas američku podršku za bezbednosne garancije za okupiranu Pojas Gaze i izrazio uverenje da je dogovor o preostalim izraelskim taocima koje u toj enklavi drži palestinska grupa Hamas pri kraju.

Foto: Tanjug/AP

Tramp u razgovoru sa novinarima u Ovalnoj kancelariji pred početak razgovora sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, rekao da misli da postoji mogućnost da mir na Bliskom istoku bude postignut, prenosi Rojters.

-Veoma smo blizu postizanja dogovora o Bliskom istoku koji će doneti mir u taj region nakon svih ovih godina, rekao je on.

U međuvremenu, neimenovani američki zvaničnik potvrdio je da specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner putuju danas u Egipat da se pridruže pregovorima Izraela i Hamasa preko posrednika.

Egipatski državni mediji su danas objavili da je prva runda pregovora između Hamasa i Izraela juče u egipatskom odmaralištu Šarm el-Šeik, uz posredovanje egipatskih i katarskih zvaničnika, završena "u pozitivnoj atmosferi".

(Tanjug)

