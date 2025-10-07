MELONI O TRAMPOVOM PLANU ZA GAZU: Mogućnost mira u Gazi ne sme biti prokockana

PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni, izjavila je danas da šansa koju nudi plan za mir u Gazi, koji je predstavio američki predsednik Donald Tramp, ne sme biti prokockana, a izjava je usledila povodom druge godišnjice napada Hamasa na Izrael 7. oktobra.

Foto Tanjug/AP

- Nasilje Hamasa izazvalo je krizu bez presedana na Bliskom istoku. Vojska Izraela odgovorila je na način koji prelazi sve principe proporcionalnosti, što dovodi do prekomernog broja nevinih civilnih žrtava u Gazi - istakla je Meloni.

Godišnjica napada dolazi u trenutku kada se naslućuju konkretne šanse za okončanje rata, dodala je italijanska premijerka.

- Mirni plan koji je predstavio predsednik Tramp, a koji je dobio snažnu podršku ne samo evropskih zemalja, već i arapskih i muslimanskih država, pruža priliku koju ne smemo da prokockamo da postignemo trajno zaustavljanje sukoba, oslobodimo one koji su još zatočeni i započnemo proces ka miru i sigurnosti na celom Bliskom istoku - istakla je Meloni.

(Tanjug)