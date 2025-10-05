NJUSOM NAJAVIO DA ĆE TUŽITI TRAMPOVU ADMINISTRACIJU: Zbog raspoređivanja nacionalne garde u Oregonu
GUVERNER Kalifornije Gevin Njusom izjavio je danas da će tužiti administraciju američkog predsednika Donalda Trampa, zbog raspoređivanja 300 pripadnika Kalifornijske nacionalne garde u američkoj saveznoj državi Oregon.
-Nakon što je savezni sud blokirao njegov pokušaj federalizacije Nacionalne garde Oregona, Donald Tramp raspoređuje 300 pripadnika Kalifornijske Nacionalne garde u Oregon. Oni su sada na putu, rekao je Njusom u objavi na platformi X, prenosi Rojters.
Njusomova objava usledila je nakon presude američkog saveznog sudije, kojom je Tramp privremeno sprečen da rasporedi 200 vojnika Nacionalne garde Oregona u grad Portland.
Sudija je sprečio Trampa da pošalje trupe najmanje do 18. oktobra, navodeći u obrazloženju svoje odluke da nema dokaza da su nedavni protesti zahtevali taj potez.
-Ovo je zapanjujuća zloupotreba zakona i moći. Trampova administracija bez izvinjenja napada samu vladavinu prava, rekao je Njusom u posebnoj izjavi.
(Tanjug)
