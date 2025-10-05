ŠTA ĆE NAM ISLAND? Kako je Stoltenberg zadržao Trampa da ne izbaci Rejkjavik iz NATO
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pristao je da dozvoli Islandu da ostane u NATO-u kako bi se omogućilo praćenje ruskih podmornica.
O tome je pisao bivši generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg u svojoj autobiografskoj knjizi „Na mojoj dužnosti: upravljanje NATO-om tokom rata“, prenosi Gardijan.
Stoltenberg podseća da je Tramp pitanje izdvajanja zemalja-članica za odbranu smatrao izuzetno važnim. Najviše ga je brinulo to što samo pet država unutar NATO-a troši na vojsku najmanje 2 odsto svog BDP-a. Kada je razgovor došao do Islanda, postalo je jasno da, pošto ta zemlja nema sopstvene oružane snage, nikada neće moći da dostigne traženi nivo vojnih izdvajanja.
-Šta će nam onda Islanda? upitao je Tramp.
Pre nego što je Stoltenberg stigao da odgovori, u razgovor se umešao Džim Matis, američki ministar odbrane u periodu 2017–2019. godine, i objasnio predsedniku koliko su važne baze NATO-a za podmornice, brodove i avione Alijanse.
-Gospodine predsedniče, te baze će biti od koristi ako želite da pratite ruske podmornice, rekao je Matis.
Tramp je na trenutak zaćutao, pa dodao: „Onda ćemo dozvoliti Islandu da ostane (u NATO-u).“
U aprilu je list Volstrit džurnal pisao da, zbog Trampovog raspoloženja da preuzme Grenland od Danske i trgovinskog rata, Island razmatra mogućnost jačanja svoje odbrane i obnavljanja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)