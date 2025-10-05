ŠTA ĆE NAM ISLAND? Kako je Stoltenberg zadržao Trampa da ne izbaci Rejkjavik iz NATO

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pristao je da dozvoli Islandu da ostane u NATO-u kako bi se omogućilo praćenje ruskih podmornica.

Foto vikipedija/Bellona Foundation

O tome je pisao bivši generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg u svojoj autobiografskoj knjizi „Na mojoj dužnosti: upravljanje NATO-om tokom rata“, prenosi Gardijan.

Stoltenberg podseća da je Tramp pitanje izdvajanja zemalja-članica za odbranu smatrao izuzetno važnim. Najviše ga je brinulo to što samo pet država unutar NATO-a troši na vojsku najmanje 2 odsto svog BDP-a. Kada je razgovor došao do Islanda, postalo je jasno da, pošto ta zemlja nema sopstvene oružane snage, nikada neće moći da dostigne traženi nivo vojnih izdvajanja.

-Šta će nam onda Islanda? upitao je Tramp.

Pre nego što je Stoltenberg stigao da odgovori, u razgovor se umešao Džim Matis, američki ministar odbrane u periodu 2017–2019. godine, i objasnio predsedniku koliko su važne baze NATO-a za podmornice, brodove i avione Alijanse.

-Gospodine predsedniče, te baze će biti od koristi ako želite da pratite ruske podmornice, rekao je Matis.

Tramp je na trenutak zaćutao, pa dodao: „Onda ćemo dozvoliti Islandu da ostane (u NATO-u).“

U aprilu je list Volstrit džurnal pisao da, zbog Trampovog raspoloženja da preuzme Grenland od Danske i trgovinskog rata, Island razmatra mogućnost jačanja svoje odbrane i obnavljanja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

(sputnikportal.rs)

