GRUZIJSKI PREMIJER OPTUŽIO AMBASADORA EU ZA SINOĆNI HAOS: Demonstranti hteli da sruše vladu i ustavni poredak

PREMIJER Gruzije Irakli Kobahidže izjavio je danas da su demonstranti koji su pokušali da nasilno uđu u predsedničku palatu zapravo nastojali da sruše vladu i optužio Evropsku uniju za mešanje u gruzijsku politiku.

Gruzijska policija za razbijanje demonstracija upotrebila je juče suzavac i vodene topove da bi rasterala demonstrante ispred predsedničke palate i privela je pet aktivista koji su učestvovali na velikom protestu koji je organizovala opozicija na dan kada su održani lokalni izbori, prenosi Rojters.

Kobahidže je rekao da je na skupu učestvovalo do 7.000 ljudi, ali da je njihov pokušaj rušenja ustavnog poretka propao, uprkos podršci Evropske unije.

- Niko neće izbeći odgovornost. To uključuje i političku odgovornost - istakao je Kobahidže.

On je optužio ambasadora EU Pavela Herčinskog za mešanje u gruzijsku politiku i pozvao ga da osudi proteste.

- Znate da su pojedine osobe iz inostranstva čak otvoreno izrazile podršku svemu ovome, odnosno najavljenom pokušaju rušenja ustavnog poretka. U tom kontekstu, ambasador Evropske unije u Gruziji snosi posebnu odgovornost. On bi trebalo da izađe u javnost, ogradi se i najoštrije osudi sve što se dešava na ulicama Tbilisija - naglasio je Kobahidže.

Evropska unija nije komentarisala ove tvrdnje, ali je u julu diplomatska služba EU odbacila ono što je nazvala dezinformacijama i neosnovanim optužbama gruzijskih vlasti o navodnoj ulozi EU u Gruziji.

- Nedavna saopštenja u kojima se lažno tvrdi da Evropska unija želi da destabilizuje Gruziju, uvuče je u rat ili nametne takozvane "netradicionalne vrednosti", predstavljaju nameran pokušaj obmanjivanja javnosti - saopštila je EU u julu.

Vladajuća stranka Gruzijski san saopštila je da je osigurala pobedu u svim opštinama širom zemlje na lokalnim izborima koje su juče bojkotovala dva najveća opoziciona bloka.

Prozapadna opozicija u Gruziji organizuje proteste od oktobra prošle godine, kada je Gruzijski san pobedio na parlamentarnim izborima za koje kritičari tvrde da su bili neregularni.