ČETVOROGODIŠNJE DETE SE ZAGLAVILO: Pokušalo da se provuče između zgrada, morali da reaguju specijalci (VIDEO)
DETE je pokušalo da se provuče kroz uski prolaz između zgrada i zaglavilo se.
Incident se dogodio u Kizilu, u Republici Tuva.
Svedoci su pozvali hitne službe.
Specijalci su pažljivo izvukli dete. Nije mu bila potrebna medicinska pomoć.
