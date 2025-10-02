Svet

ČETVOROGODIŠNJE DETE SE ZAGLAVILO: Pokušalo da se provuče između zgrada, morali da reaguju specijalci (VIDEO)

Novosti online

02. 10. 2025. u 17:57

DETE je pokušalo da se provuče kroz uski prolaz između zgrada i zaglavilo se.

Foto: Printskrin

Incident se dogodio u Kizilu, u Republici Tuva.

Svedoci su pozvali hitne službe.

Specijalci su pažljivo izvukli dete. Nije mu bila potrebna medicinska pomoć.

