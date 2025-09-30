LETE GUMENI MECI I SUZAVAC: Policija ne može da rastera masu, desetine mrtvih - pada vlada Madagaskara (VIDEO)

NAJMANjE 22 mrtvih na protestima na Madagaskaru, povređeno oko 100 ljudi na višednevnim demonstracijama mladih iz Generacije Z, predsednik Andri Radžoelina obećao da će raspustiti vladu.

Foto: Jutjub/Printskrin/@Channel4News,aljazeera.com,france24.com/en

Predsednik Madagaskara Andri Radžoelina obećao je da će raspustiti vladu, nakon nekoliko dana protesta mladih zbog dugogodišnjih nestanka vode i struje.

Tokom protesta, stradalo je najmanje 22 ljudi, a oko 100 njih je povređeno.

Danima se na ulicama Madagaskara odvijaju žestoki sukobi demonstranata i policije, koja je upotrebila gumene metke i suzavac.

- Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni. Razumem bes, tugu i teškoće izazvane nestancima struje i problemima sa vodosnabdevanjem. Čuo sam poziv, osetio sam patnju, razumeo sam uticaj na svakodnevni život - rekao je Radžoelina.

Pala vlada Madagaskara

Inspirisani protestima generacije Z u Keniji početkom ovog leta i Nepalu ranije ovog meseca, trodnevne demonstracije su najveće koje je Madagaskar doživeo i najozbiljniji izazov sa kojim se Radžoelina suočio od reizbora 2023. godine.

U narednim danima biće razmatrana imena za novog premijera, nakon čega se očekuje formiranje nove vlade.

Radžoelina je rekao da želi da stvori prostor za dijalog sa mladima i obećao mere za podršku preduzećima pogođenim pljačkom.

Policija ispalila gumene metke i suzavac na demonstrante

Hiljade ljudi marširalo je u glavnom gradu Antananarivu od početka demonstracija prošle nedelje.

Policija je odgovorila upotrebom suzavca i gumenih metaka kako bi rasterala masu.

Više od 100 ljudi je povređeno.

Kancelarija UN za ljudska prava optužila je snage bezbednosti za "nasilan odgovor" i okrivila ih za neke od smrtnih slučajeva.

Smatra se da su ostale smrtne slučajeve izazvali nasilje i pljačke bandi koje nisu povezane sa protestima.

Ministarstvo spoljnih poslova Madagaskara odbacilo je broj žrtava koji su objavile UN, rekavši da podaci ne dolaze od nadležnih vlasti, navodeći da su "zasnovani na glasinama ili dezinformacijama".

Proglašen policijski čas

Vlasti su prošle nedelje proglasile policijski čas.

U ponedeljak su se demonstranti okupili ispred univerziteta gde su mahali transparentima i pevali himnu pre nego što su pokušali da marširaju ka centru grada, pokazao je snimak novinskog kanala 2424.MG.

Demonstranti na Madagaskaru su prilagodili zastavu koja se koristi u Nepalu gde su protesti primorali premijera da podnese ostavku ranije ovog meseca, a koristili su i slične taktike onlajn organizovanja kao na protestima u Keniji prošle godine, koji su kulminirali time što je vlada ukinula predloženi poreski zakon.

Radžoelina je prvi put došao na vlast pučem 2009. godine. Povukao se 2014. godine, ali je ponovo postao predsednik nakon pobede na izborima 2018. godine i obezbedio treći mandat na izborima u decembru 2023. godine za koje su njegovi protivnici rekli da su bili obeleženi nepravilnostima.

Madagaskar je među najsiromašnijim zemljama sveta i ima česte proteste od sticanja nezavisnosti 1960. godine, uključujući masovne proteste 2009. godine koji su primorali bivšeg predsednika Marka Ravalomananu da se povuče s vlasti.

(The Guardian)