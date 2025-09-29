ZVAO GA IZ BELE KUĆE! Netanjahu se telefonom izvinio katarskom premijeru zbog napada u Dohi

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izvinio se danas, u telefonskom razgovoru, premijeru Katara Mohamedu bin Abdulrahmanu bin Džasimu al Taniju, zbog izraelskog napada na lidere palestinskog pokreta Hamas u Dohi 9. septembra, javlja izraelski Kanal 12.

Foto: AP Photo/Oded Balilty

Netanjahu je telefonom razgovarao nekoliko minuta sa Al Tanijem iz Bele kuće, gde je prethodno stigao na sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, prenosi Tajms of Izrael.

List prenosi da se Netanjahu izvinio zbog kršenja katarskog suvereniteta u napadu na Dohu i da je izrazio žaljenje zbog ubistva katarskog pripadnika obezbeđenja u tom napadu.

Prema medijskom izveštaju, izvinjenje Netanjahua je ključno za trenutne napore da se finalizuje sporazum o okončanju rata u Gazi i obezbeđivanju oslobađanja svih talaca, budući da je Katar obustavio posredovanje u pregovorima sa Hamasom nakon izraelskog napada u Dohi.

(Tanjug)

