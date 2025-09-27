EVAKUISANO VIŠE OD 8.000 LJUDI: Ima povređenih, zemljotres rušio kuće i crepove - užas u Kini

SNAŽAN zemljotres, jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je severozapadnu Kinu i tom prilikom je povređeno 11 ljudi.

Zemljotresmagnitude 5,6 stepeni po Rihteru porušio je crepove i kuće u provinciji Gansuu severozapadnoj Kiniu subotu, preneli su državni mediji.

Povređeni prebačeni u bolnice



Jedanaest osoba je povređeno i prebačeno u lokalne bolnice, navodi državni emiter CCTV. Pet od šest osoba primljenih u jednu bolnicu zadržano je na daljem lečenju, prenela je zvanična novinska agencija Sinhua. Svi su u stabilnom stanju.Detalji zemljotresa

Zemljotres se dogodio u 5:49 sati ujutru u okrugu Longsi, na relativno plitkoj dubini od 10 kilometara. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od provincijskog glavnog grada Landžoua, saopštio je kineski centar za zemljotrese.

Šteta i evakuacija

Sedamnaest kuća je uništeno, a više od 3.500 stambenih objekata oštećeno. Oko 7.800 ljudi iz okruga Longsi i Džangsijan je evakuisano.

Video snimci objavljeni na internetu prikazuju radnike hitnih službi kako lopatama uklanjaju cigle i ruševine. Neki delovi puta bili su zatrpani stenama i drugim materijalom, ali saobraćaj normalno funkcioniše, izvestila je Sinhua.

