PREDSEDNIK SAD otvoren je prema zahtevu Kijeva za krstareće rakete dugog dometa koje bi Moskvu dovele u domet udara, piše britanski Telegraf.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zatražio je rakete "tomahavk" na zatvorenom sastanku sa Donaldom Trampom. Kako navodi britanski list, on je rekao svom američkom kolegi da će visokotehnološki sistem naoružanja pomoći da se (ruski predsednik) Vladimir Putin dovede za pregovarački sto kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu.

Više izvora je reklo za Telegraf da je zahtev iznet prilikom, kako je ocenjeno, "izuzetno pozitivnog sastanka dvojice predsednika" održanog na marginama zasedanja Ujedinjenih nacija.

U intervjuu nakon sastanka, Zelenski je rekao da je Tramp spreman na njegov apel za krstareću raketu dugog dometa, koja bi Moskvu dovela u domet udara Kijeva.

Takođe, diplomatski izvori su naveli da je američki državni sekretar Marko Rubio rekao evropskim kolegama da promenu Trampovog tona o Ukrajini treba posmatrati „što je moguće pozitivnije“. Rubio je takođe preneo da je američki predsednik „zaista ljut na gospodina Putina jer ignoriše njegove pokušaje da okonča troipogodišnji rat“.

Međutim, nije sigurno da li će pokušaji Zelenskog da obezbedi rakete Tomahavk od SAD biti uspešni, navodi Telegraf.

Sa dometom do 2.400 kilometara i bojevom glavom od 450 kg, krstareća raketa je daleko efikasnija od bilo kog sličnog oružja dugog dometa koje su zapadni saveznici donirali Kijevu.

Džo Bajden, bivši predsednik SAD, odbio je sličan zahtev, koji je došao kao deo „Plana pobede“ od 10 tačaka koji je predstavio Zelenski na kraju Bajdenovog mandata u Beloj kući.

