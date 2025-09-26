GRADE SE ČETIRI NUKLEARNE ELEKTRANE U IRANU: Sa Rusijom potpisan sporazum vredan 25 milijardi dolara
IRAN i Rusija potpisali su sporazum od 25 milijardi dolara (21,4 milijardi evra) za izgradnju četiri nuklearne elektrane u Iranu, prenosi danas Rojters.
Iran je potpisao sporazum sa ruskom državnom nuklearnom korporacijom Rosatom, koja će graditi nuklearne elektrane.
Rosatom je ranije saopštio da je u sredu, 24. septembra potpisao memorandum o razumevanju o izgradnji malih nuklearnih elektrana u Iranu, bez navođenja tačnog broja.
(Tanjug)
