GRADE SE ČETIRI NUKLEARNE ELEKTRANE U IRANU: Sa Rusijom potpisan sporazum vredan 25 milijardi dolara

В. Н.

26. 09. 2025. u 14:19

IRAN i Rusija potpisali su sporazum od 25 milijardi dolara (21,4 milijardi evra) za izgradnju četiri nuklearne elektrane u Iranu, prenosi danas Rojters.

Foto: Tanjug

Iran je potpisao sporazum sa ruskom državnom nuklearnom korporacijom Rosatom, koja će graditi nuklearne elektrane.

Rosatom je ranije saopštio da je u sredu, 24. septembra potpisao memorandum o razumevanju o izgradnji malih nuklearnih elektrana u Iranu, bez navođenja tačnog broja.

