HAMAS IZDAO HITNO UPOZORENJE IZRAELU: "Odmah se povucite ili..."
BRIGADE Al-Kasam, vojno krilo palestinske militantne grupe Hamas, izdale su sinoć hitno upozorenje rukovodstvu Izraela u vezi sa vojnom operacijom u Gazi i "opasnošću koju ona predstavlja za zatvorenike koji se nalaze u gradu".
- Kao što ste ranije upozoreni, što više širite obim svojih kriminalnih operacija u gradu Gazi, veća je opasnost za vaše zatvorenike. Odmah se povucite - navodi se u kratkom saopštenju objavljenom na zvaničnom Telegram nalogu te grupe.
Hamas je više puta upozoravao da bi vođe izraelske vojske mogle da sprovedu svoj plan okupacije grada Gaze, naglašavajući da bi to značilo "ne samo smrt pritvorenika, već i da bi njihova sudbina bila slična sudbini Rona Arada", izraelskog pilota koji je nestao 1986. godine tokom misije iznad Libana i čija sudbina zvanično nikada nije razjašnjena.
