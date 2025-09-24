NAPADNUTA KLJUČNA RUSKA BAZA NA CRNOM MORU: Ima mrtvih i ranjenih, šire se snimci (VUDEO)

UKRAJINA je napala ruski lučki grad Novorosijsk bespilotnim letelicama i mornaričkim bespilotnim letelicama, oštetivši nekoliko zgrada, rekao je guverner Krasnodarske oblasti Veniamin Kondratiev.

Foto: XPrinstcreen/WW3_Monitor

Prema ruskim vlastima, najmanje dvoje ljudi je ubijeno, a šest ranjeno.

Novorosijsk, koji se nalazi na ruskoj obali Crnog mora, postao je ključna baza za rusku crnomorsku flotu nakon ponovljenih ukrajinskih napada na okupirani Krim.

Novorosijsk je najveća ruska luka na Crnom moru i ključna tačka Rusije za izvoz nafte, žitarica, uglja, mineralnih đubriva i mnogih drugih tereta na evropsko i svetsko tržište, a takođe ima specijalizovani terminal za Kaspijski naftovod konzorcijum (CPC) koji prevozi većinu kazahstanske i deo ruske nafte.

Navodno je pogođen centar grada usred dana, pri čemu je oštećen hotel Novorosijsk, oko dva kilometra od luke, kao i najmanje pet okolnih zgrada.

Konzorcijum Kaspijskog gasovoda potvrdio je da je njegova kancelarija u gradu oštećena.

🔴BREAKING: Drones and naval drones strike Novorossiysk



Local port hit, situation looks intense on video.



Fires in the city center, at least two dead.



Five residential buildings and a hotel damaged, according to the Krasnodar governor. The attack is still being repelled.… pic.twitter.com/22cuy4wrOg — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Konzorcijum, međunarodni projekat koji uključuje ruske, kazahstanske i strane energetske kompanije, upravlja velikim naftovodom koji povezuje zapadne depozite u Kazahstanu sa terminalom u Novorosijsku.

Po drugi put u poslednjih nedelju dana, dronovi Centralne operativne grupe "A" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodili su petrohemijski kompleks Salavat, kojim upravlja energetski gigant "Gasprom" u ruskoj Republici Baškortostan, potvrdio je danas izvor iz SBU.

Unknown drones attacked #Novorossiysk: the Black Sea Fleet base was hit 🔥🔥🔥



Local authorities report dead and wounded katsaps. pic.twitter.com/XJRGHtdtG5 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 24, 2025

- Ovo je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte i petrohemiju u Ruskoj Federaciji. Proizvodi 150 vrsta proizvoda: motorni benzin, dizel gorivo, lož ulje, bitumen, polietilen. Udaljenost od teritorije Ukrajine do cilja je oko 1.400 kilometara - rekao je izvor iz službe bezbednosti za Ukrinform.

Prema izvoru, kao rezultat nekoliko pogodaka dronova, na teritoriji postrojenja je izbio požar.

🔴BREAKING: Drones and naval drones strike Novorossiysk



Local port hit, situation looks intense on video.



Fires in the city center, at least two dead.



Five residential buildings and a hotel damaged, according to the Krasnodar governor. The attack is still being repelled.… pic.twitter.com/22cuy4wrOg — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Napad na petrohemijski kompleks Salavat, kojim upravlja "Gasprom", potvrdio je i guverner ruske Republike Baškortostan Ruslan Habirov.

- Službe za vanredne situacije preduzimaju mere za gašenje požara izazvanog napadom - rekao je ruski guverner u objavi na Telegramu, prenosi agencija RIA Novosti.

(Indeks, Tanjug)