HAOS ISPRED PREDSEDNIČKE PALATE: Oko 70 policajaca povređeno, 49 demonstranata uhapšeno u Manili (FOTO/VIDEO)

FILIPINSKA policija uhapsila je 49 osoba osumnjičenih da su bacale kamenje, flaše i improvizovane molotovljeve koktele na policijske službenike i blokirale snažno obezbeđene puteve i mostove koji vode ka predsedničkoj palati u nedelju, dok se u glavnom gradu održavao miran antikorupcijski protest, saopštili su zvaničnici i očevici.

Foto: Printscreen

Nered ispred sedišta državne vlasti odigrao se dok je više od 33.000 drugih demonstranata protestovalo u istorijskom parku i kod spomenika demokratiji u Manili.

🇵🇭 Protests have broken out in Manila, the capital of the Philippines.



Student groups and other organizations are leading a major anti-corruption march, calling for accountability of officials and better funding for public services. Authorities have deployed around 3,000 police… pic.twitter.com/YYeFsHgjfg — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 21, 2025

Protestovali su zbog skandala u koji su umešani poslanici, zvaničnici i vlasnici građevinskih kompanija koji su navodno uzimali ogromne provizije iz projekata za kontrolu poplava u siromašnoj zemlji jugoistočne Azije koju često pogađaju oluje i tajfuni.

'ONE PIECE' FLAG SEEN AT LUNETA PROTEST



The "One Piece" flag, which was seen in anti-corruption protests in Nepal and Indonesia, also flew in Luneta Park, Manila.



📸 https://t.co/3UWeeHiNED / Jean Mangaluz (@JPMangaluz) pic.twitter.com/ASP075q3BF — Philstar.com (@PhilstarNews) September 21, 2025

Višečasovno divljanje oko 100 osoba, uglavnom naoružanih palicama, od kojih su neki mahali filipinskim zastavama i nosili kartonske transparente sa antikorupcijskim porukama, ostavilo je oko 70 povređenih pripadnika policije, navodi se u saopštenju policije.

Filipinos set fire to a motel after an armed man fired at protesters and hid inside during anti-corruption demonstrations in Manila. Millions of Filipinos took part in protests across the country after massive corruption was uncovered un flood control projects. 📸: Ezra Acayan pic.twitter.com/Krv32VUacP — Getty Images News (@GettyImagesNews) September 21, 2025

⚡ Now unrest in Philippines:



Thousands of protesters took to the streets in Manila to express their anger over the corruption scandal involving lawmakers. Fire and vandalism were also reported at several locations. pic.twitter.com/CmiKwNtwYy — OSINT Updates (@OsintUpdates) September 22, 2025

Policija je bacila suzavac u pokušaju da rastera napadače koji su ispisivali grafite po zidovima, rušili čelične stubove, lomili staklene panele i opljačkali foaje jednog jeftinog hotela duž prometne ulice na kojoj se nalaze univerziteti, banke i restorani, pre nego što su se razbežali u toku noći.

A man in civilian clothes can be spotted in this video holding what appears to be a gun as shots rang out at Hotel Sogo in Recto, Manila during the ongoing riots pic.twitter.com/ZuPdikuhhx — Barurot News (@barurot_news) September 21, 2025

Nekoliko sati nakon protesta, policija još nije identifikovala sve napadače, od kojih su neki nosili crne zastave iz anime serijala "One Piece".

Thousands of protesters in the Philippines have expressed their outrage over a corruption scandal involving fraudulent government-funded flood control projects. Some demonstrators clashed with police in Manila. pic.twitter.com/oMrVTALNbG — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2025

Nije bilo jasno da li su prethodno učestvovali u mirnim protestima pre nego što su krenuli ka predsedničkoj palati.

Tens of thousands gathered to protest alleged corruption, with officials estimating about 49,000 people assembled at Luneta Park in Manila, Philippines.



The rallies were sparked by a mounting scandal involving fraudulent flood-control schemes that allegedly cost taxpayers… pic.twitter.com/JHZxS6SpGB — TRT World (@trtworld) September 21, 2025

Takođe, nije bilo odmah poznato da li je predsednik Markos Mlađi boravio u predsedničkoj palati Malakanang tokom haosa.

LOOK: Drone shot of protesters at the Luneta Park in Manila, as Filipinos head to the area to protest alleged corruption in the government’s flood control projects.



Manila PIO says nearly 50,000 people participated in the action, but progressive groups estimate at least 80,000… pic.twitter.com/7agRnwC6K3 — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) September 21, 2025

Policija je u saopštenju nakon hapšenja učesnika navela da je "situacija pod kontrolom", ali je upozorila da se nasilje i vandalizam neće tolerisati.

(PBS)

