HAOS ISPRED PREDSEDNIČKE PALATE: Oko 70 policajaca povređeno, 49 demonstranata uhapšeno u Manili (FOTO/VIDEO)

22. 09. 2025. u 20:20

FILIPINSKA policija uhapsila je 49 osoba osumnjičenih da su bacale kamenje, flaše i improvizovane molotovljeve koktele na policijske službenike i blokirale snažno obezbeđene puteve i mostove koji vode ka predsedničkoj palati u nedelju, dok se u glavnom gradu održavao miran antikorupcijski protest, saopštili su zvaničnici i očevici.

Foto: Printscreen

Nered ispred sedišta državne vlasti odigrao se dok je više od 33.000 drugih demonstranata protestovalo u istorijskom parku i kod spomenika demokratiji u Manili.

Protestovali su zbog skandala u koji su umešani poslanici, zvaničnici i vlasnici građevinskih kompanija koji su navodno uzimali ogromne provizije iz projekata za kontrolu poplava u siromašnoj zemlji jugoistočne Azije koju često pogađaju oluje i tajfuni.

Višečasovno divljanje oko 100 osoba, uglavnom naoružanih palicama, od kojih su neki mahali filipinskim zastavama i nosili kartonske transparente sa antikorupcijskim porukama, ostavilo je oko 70 povređenih pripadnika policije, navodi se u saopštenju policije.

Policija je bacila suzavac u pokušaju da rastera napadače koji su ispisivali grafite po zidovima, rušili čelične stubove, lomili staklene panele i opljačkali foaje jednog jeftinog hotela duž prometne ulice na kojoj se nalaze univerziteti, banke i restorani, pre nego što su se razbežali u toku noći.

Nekoliko sati nakon protesta, policija još nije identifikovala sve napadače, od kojih su neki nosili crne zastave iz anime serijala "One Piece".

Nije bilo jasno da li su prethodno učestvovali u mirnim protestima pre nego što su krenuli ka predsedničkoj palati.

Takođe, nije bilo odmah poznato da li je predsednik Markos Mlađi boravio u predsedničkoj palati Malakanang tokom haosa.

Policija je u saopštenju nakon hapšenja učesnika navela da je "situacija pod kontrolom", ali je upozorila da se nasilje i vandalizam neće tolerisati.

