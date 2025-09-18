"ZA SADA NE VIDIM DA SE OD TOGA ODUSTAJE" Lavrov: Tramp napravio važan korak nakon sastanka sa Putinom na Aljasci

ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa želi da ukloni temu Ukrajine sa dnevnog reda kako bi eliminisala prepreke za normalne ekonomske odnose sa Rusijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: Profimedia

- Imam osećaj da administracija Trampa baš zato što je ovaj sukob veštački stvoren od strane (bivšeg predsednika SAD Džoa) Bajdena i njegove ekipe, i što ne odražava filozofiju sadašnje administracije, želi da ga ukloni sa dnevnog reda kako bi se uklonile prepreke za normalne ekonomske, tehnološke i druge odnose i saradnju, što takođe neće biti lako, jer SAD imaju veoma specifičan pristup rešavanju ekonomskih pitanja u ovom trenutku - istakao je Lavrov.

Važan korak Trampa nakon sastanka sa Putinom

Moskva smatra važnim korakom činjenicu da je predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na Aljasci počeo da se zalaže ne samo za prekid vatre u Ukrajini, već za dugoročno i održivo rešavanje sukoba, dodao je on.

- To što je Tramp nakon Aljaske jasno počeo da se zalaže ne za ultimatum o bezuslovnom prekidu vatre, već da zagovara dugoročni i održivi prekid vatre, svakako je veoma važan korak, veoma važna odluka Bele kuće. I za sada ne vidim da se od toga odustaje - rekao je on.

Izjave Trampa o tome da je razočaran brzinom rešavanja situacije u Ukrajini delimično se mogu objasniti njegovom sklonošću ka brzom donošenju odluka, konstatovao je diplomata.

Moskva želi da se dijalog Rusija-SAD nastavi

Rusija želi da održava dijalog sa Sjedinjenim Državama kroz sve kanale, uključujući i najviši nivo, i vidi da postoji želja Vašingtona za tim, dodao je ministar.

- Želimo da održavamo onaj dijalog koji je uspostavljen između naših predsednika, između šefova spoljnih poslova, preko drugih kanala, između pomoćnika za nacionalnu bezbednost i specijalnih izaslanika dva predsednika. I vidimo da i na američkoj strani postoji ista želja - naglasio je on.

Trampu smeta „duboka država“

Prema njegovim rečima, Tramp nikada ne okleva i ne krije svoje misli, usmeren je na rezultate i dogovore, ali mu smeta „duboka država“.

- On nikada ne okleva, ne krije svoje misli. Usmeren je na rezultate. Ono što on naziva dogovorima u najširem smislu te reči, uključujući i međusobno korisne projekte u ekonomiji, u kosmosu, u eksploataciji prirodnih resursa, u savremenim tehnologijama. Istovremeno, smeta mu 'duboka država' i američke demokrate - naveo je diplomata.

(Sputnjik)

