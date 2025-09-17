SAUDIJSKA ARABIJA: Članice SB UN da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca

SAUDIJSKA Arabija najoštrije osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Gazi, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

Foto: Tanjug/AP photo

Rijad je, takođe, pozvao članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Izrael je juče započeo kopnenu ofanzivu da bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, što je naišlo na kritike iz zemalja širom regiona, uključujući Katar, koji je bio domaćin i posrednik u pregovorima o prekidu vatre, navodi agencija.

Katar je izraelsku kopnenu ofanzivu opisao kao nastavak njegove "genocidne ratne kampanje" protiv Palestinaca.

Nakon što je Komisija UN za istragu juče zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, izraelski ambasador u Ženevi Daniel Meron, ocenio je izveštaj skandaloznim i lažnim, tvrdeći da su ga sastavili "posrednici Hamasa".

(Tanjug)