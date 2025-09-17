Svet

SAUDIJSKA ARABIJA: Članice SB UN da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca

Novosti online

17. 09. 2025. u 16:41

SAUDIJSKA Arabija najoštrije osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Gazi, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

САУДИЈСКА АРАБИЈА: Чланице СБ УН да предузму мере како би зауставиле израелско убијање, изгладњивање и принудно расељавање Палестинаца

Foto: Tanjug/AP photo

Rijad je, takođe, pozvao članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Izrael je juče započeo kopnenu ofanzivu da bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, što je naišlo na kritike iz zemalja širom regiona, uključujući Katar, koji je bio domaćin i posrednik u pregovorima o prekidu vatre, navodi agencija.

Katar je izraelsku kopnenu ofanzivu opisao kao nastavak njegove "genocidne ratne kampanje" protiv Palestinaca.

Nakon što je Komisija UN za istragu juče zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, izraelski ambasador u Ženevi Daniel Meron, ocenio je izveštaj skandaloznim i lažnim, tvrdeći da su ga sastavili "posrednici Hamasa".

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)