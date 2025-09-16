ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp zapretio: Nema kud, moraće da sklopi dogovor o Ukrajini
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da će Vladimir Zelenski morati da sklopi dogovor o Ukrajini.
„Zelenski će morati da sklopi dogovor“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući pred put u Veliku Britaniju.
On je, takođe, dodao da će tokom budućih pregovora između Rusije i Ukrajine verovatno morati lično da bude sa obe delegacije u istoj prostoriji, jer dve strane ne mogu da zajedno.
(Sputnjki)
