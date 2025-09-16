Svet

ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp zapretio: Nema kud, moraće da sklopi dogovor o Ukrajini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

16. 09. 2025. u 16:15

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da će Vladimir Zelenski morati da sklopi dogovor o Ukrajini.

FOTO: Tanjug/AP

„Zelenski će morati da sklopi dogovor“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući pred put u Veliku Britaniju.

On je, takođe, dodao da će tokom budućih pregovora između Rusije i Ukrajine verovatno morati lično da bude sa obe delegacije u istoj prostoriji, jer dve strane ne mogu da zajedno.

(Sputnjki)

