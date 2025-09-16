"JA SAM BIO JUČE NA UNIVERZITETU JUTA, ŽAO MI JE..." FBI izneo nove detalje - Ubica Čarlija Kirka u lajvu priznao zločin

DIREKTOR Federalnog istražnog biroa Kaš Patel rekao je da je osumnjičeni za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka u Juti preneo SMS porukom drugoj osobi da planira da ga ubije.

Foto: AP

U gostovanju u emisiji „Foks njuz i prijatelji“, Kaš Patel je naveo da istražitelji veruju da je osumnjičeni napisao i papirnu poruku u kojoj je rekao da je imao „priliku da ubije Čarlija Kirka“ i da će to učiniti.

Poruka je uništena, rekao je Patel, ali, kako je naveo, istražitelji su prikupili forenzičke dokaze da je postojala i potvrdili njen sadržaj kroz intervjue.



Patel nije ponudio više detalja o tome ko je primio SMS poruku ili da li je neko video pisanu poruku pre napada.

Organi za sprovođenje zakona veruju da je osumnjičeni delovao sam kada je pucao u Kirka, ali istražuju da li je još neko imao ulogu u planiranju ubistva.

Implicitno priznanje ubistva

Vašington post je objavio da je Tajler Robinson poslao poruku putem onlajn platforme Diskord prijateljima u kojoj je očigledno priznao zločin.

„Ja sam bio juče na Univerzitetu Juta. Žao mi je zbog svega ovoga“, pisalo je u poruci sa Robinsonovog naloga, poslatoj u četvrtak uveče, neposredno pre nego što je uhapšen, objavio je list, pozivajući se na dve osobe upoznate sa razgovorom, kao i snimke ekrana koje su dobile.

Kirk, uticajni saveznik predsednika Donalda Trampa, suosnivač vodeće konzervativne studentske grupe „Turning Point USA“, ubijen je puškom prošle srede tokom događaja na Univerzitetu Juta Vali u Oremu, oko 65 kilometara južno od Solt Lejk Sitija.

Očekuje se da će Robinson biti formalno optužen najkasnije u utorak, kada je zakazano njegovo prvo pojavljivanje na sudu. On ostaje u pritvoru u zatvoru u Juti.

Patel je za Foks njuz rekao da je DNK uzorak koji se poklapa sa DNK osumnjičenog, 22-godišnjeg Tajlera Robinsona, pronađen na peškiru koji je bio obmotan oko puške za koju se veruje da je oružje ubistva i na šrafcigeru pronađenom na krovu odakle, prema rečima vlasti, strelac pucao.

Robinson nije sarađivao sa vlastima, rekao je u nedelju guverner Jute Spenser Koks, ali istražitelji su ispitali njegove prijatelje i porodicu u nastojanju da utvrde motiv pucnjave.

Ubistvo je potreslo SAD koje doživljavaju porast političkog nasilja, podstaknuto produbljivanjem polarizacije između desnice i levice.

Iako su Robinsona odgajali religiozni roditelji u duboko konzervativnom regionu države, „njegova ideologija je bila veoma drugačija od njegove porodice“, rekao je Koks u nedelju za En-Bi-Si njuz, bez ulaženja u detalje.

Podaci pokazuju da se Robinson registrovao kao birač bez izbora političke stranke i da nije glasao na predsedničkim izborima 2024. godine.

Međutim, jedan rođak je rekao policiji da je Robinson postao politički angažovaniji i da je u nedavnom razgovoru izrazio nesklonost prema Kirku.

(Sputnjik)