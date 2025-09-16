"JA SAM BIO JUČE NA UNIVERZITETU JUTA, ŽAO MI JE..." FBI izneo nove detalje - Ubica Čarlija Kirka u lajvu priznao zločin
DIREKTOR Federalnog istražnog biroa Kaš Patel rekao je da je osumnjičeni za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka u Juti preneo SMS porukom drugoj osobi da planira da ga ubije.
U gostovanju u emisiji „Foks njuz i prijatelji“, Kaš Patel je naveo da istražitelji veruju da je osumnjičeni napisao i papirnu poruku u kojoj je rekao da je imao „priliku da ubije Čarlija Kirka“ i da će to učiniti.
Poruka je uništena, rekao je Patel, ali, kako je naveo, istražitelji su prikupili forenzičke dokaze da je postojala i potvrdili njen sadržaj kroz intervjue.
Organi za sprovođenje zakona veruju da je osumnjičeni delovao sam kada je pucao u Kirka, ali istražuju da li je još neko imao ulogu u planiranju ubistva.
Implicitno priznanje ubistva
Vašington post je objavio da je Tajler Robinson poslao poruku putem onlajn platforme Diskord prijateljima u kojoj je očigledno priznao zločin.
„Ja sam bio juče na Univerzitetu Juta. Žao mi je zbog svega ovoga“, pisalo je u poruci sa Robinsonovog naloga, poslatoj u četvrtak uveče, neposredno pre nego što je uhapšen, objavio je list, pozivajući se na dve osobe upoznate sa razgovorom, kao i snimke ekrana koje su dobile.
Kirk, uticajni saveznik predsednika Donalda Trampa, suosnivač vodeće konzervativne studentske grupe „Turning Point USA“, ubijen je puškom prošle srede tokom događaja na Univerzitetu Juta Vali u Oremu, oko 65 kilometara južno od Solt Lejk Sitija.
Očekuje se da će Robinson biti formalno optužen najkasnije u utorak, kada je zakazano njegovo prvo pojavljivanje na sudu. On ostaje u pritvoru u zatvoru u Juti.
Patel je za Foks njuz rekao da je DNK uzorak koji se poklapa sa DNK osumnjičenog, 22-godišnjeg Tajlera Robinsona, pronađen na peškiru koji je bio obmotan oko puške za koju se veruje da je oružje ubistva i na šrafcigeru pronađenom na krovu odakle, prema rečima vlasti, strelac pucao.
Robinson nije sarađivao sa vlastima, rekao je u nedelju guverner Jute Spenser Koks, ali istražitelji su ispitali njegove prijatelje i porodicu u nastojanju da utvrde motiv pucnjave.
Ubistvo je potreslo SAD koje doživljavaju porast političkog nasilja, podstaknuto produbljivanjem polarizacije između desnice i levice.
Iako su Robinsona odgajali religiozni roditelji u duboko konzervativnom regionu države, „njegova ideologija je bila veoma drugačija od njegove porodice“, rekao je Koks u nedelju za En-Bi-Si njuz, bez ulaženja u detalje.
Podaci pokazuju da se Robinson registrovao kao birač bez izbora političke stranke i da nije glasao na predsedničkim izborima 2024. godine.
Međutim, jedan rođak je rekao policiji da je Robinson postao politički angažovaniji i da je u nedavnom razgovoru izrazio nesklonost prema Kirku.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"TO SAM BIO JA" Robinson priznao ubistvo Čarlija Kirka
15. 09. 2025. u 23:27
HITNO OBRAĆANjE DIREKTORA FBI: Pronađen ključni dokaz u slučaju ubistva Čarlija Kirka
15. 09. 2025. u 18:05
NELjUDSKOST I LUDILO: Reper slavio ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka
15. 09. 2025. u 00:36
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)