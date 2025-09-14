NAVROCKI U UTORAK U BERLINU I PARIZU: U fokusu ruski dronovi i pitanje reparacija

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki posetiće 16. septembra Berlin i Pariz, gde će razgovarati o narušavanju poljskog vazdušnog prostora ruskim dronovima, jačanju bezbednosti u okviru NATO-a, kao i o pitanju reparacija od Nemačke i trgovinskom sporazumu sa Merkosurom, saopštila je danas Kancelarija poljskog predsednika.

FOTO: Tanjug/AP

Šef Kabineta predsednika Zbignjev Bogucki izjavio je da je tema ruskih dronova, koji su 10. septembra povredili vazdušni prostor Poljske, naknadno uvršćena u program posete, prenosi danas Poljski radio.

- To su veoma važni susreti, dvostruko značajni u kontekstu aktuelne geopolitičke situacije, bez presedana kada je reč o napadu dronovima i ruskom narušavanju poljskog vazdušnog prostora. Ovo su razgovori sa našim saveznicima, ali su i deo šire diskusije o vojnoj bezbednosti i saradnji u okviru NATO-a u cilju odgovora na rusku pretnju - rekao je Bogucki.

Pored bezbednosnih pitanja, predsednik Navrocki će u Berlinu otvoriti i temu reparacija za štetu iz Drugog svetskog rata, kao i pitanja međunarodne trgovine.

- Razgovori o aktuelnim temama ne isključuju pitanja iz prošlosti, pa ni ona složena -dodao je Bogucki.

U Berlinu je planiran susret sa predsednikom Nemačke Frank-Valterom Štajnmajerom, kao i, prema navodima nemačke strane, sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

U Parizu će biti održani razgovori na najvišem nivou, sa fokusom na bezbednost, rusku pretnju i budućnost transatlantske saradnje.