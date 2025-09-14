Svet

NAVROCKI U UTORAK U BERLINU I PARIZU: U fokusu ruski dronovi i pitanje reparacija

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki posetiće 16. septembra Berlin i Pariz, gde će razgovarati o narušavanju poljskog vazdušnog prostora ruskim dronovima, jačanju bezbednosti u okviru NATO-a, kao i o pitanju reparacija od Nemačke i trgovinskom sporazumu sa Merkosurom, saopštila je danas Kancelarija poljskog predsednika.

Šef Kabineta predsednika Zbignjev Bogucki izjavio je da je tema ruskih dronova, koji su 10. septembra povredili vazdušni prostor Poljske, naknadno uvršćena u program posete, prenosi danas Poljski radio.

- To su veoma važni susreti, dvostruko značajni u kontekstu aktuelne geopolitičke situacije, bez presedana kada je reč o napadu dronovima i ruskom narušavanju poljskog vazdušnog prostora. Ovo su razgovori sa našim saveznicima, ali su i deo šire diskusije o vojnoj bezbednosti i saradnji u okviru NATO-a u cilju odgovora na rusku pretnju - rekao je Bogucki.

Pored bezbednosnih pitanja, predsednik Navrocki će u Berlinu otvoriti i temu reparacija za štetu iz Drugog svetskog rata, kao i pitanja međunarodne trgovine.

- Razgovori o aktuelnim temama ne isključuju pitanja iz prošlosti, pa ni ona složena -dodao je Bogucki.

U Berlinu je planiran susret sa predsednikom Nemačke Frank-Valterom Štajnmajerom, kao i, prema navodima nemačke strane, sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

U Parizu će biti održani razgovori na najvišem nivou, sa fokusom na bezbednost, rusku pretnju i budućnost transatlantske saradnje. 

