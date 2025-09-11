BLISKA SARADNJA EVROPE I SAD? Makron razgovarao sa Trampom
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da je "o zabrinjavajućim dešavanjima" u ruskom ratu protiv Ukrajine, i o situaciji na Bliskom istoku, danas telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim liderima.
- Razgovarali smo o zabrinjavajućim dešavanjima u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine, posebno nakon upada ruskih bespilotnih letelica u Poljsku. Takođe smo podelili našu zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku, nakon izraelskih udara u Kataru - rekao je Makron u objavi na platformi X.
On je kazao da je "bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna na svakom od ovih frontova".
- Zajedno možemo dati odlučujući doprinos miru i bezbednosti - naglasio je Makron.
U objavi na poljskom jeziku, Makron je kazao i da je upravo razgovarao sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, "u vezi sa kršenjem poljskog vazdušnog prostora od strane više ruskih dronova".
- Ovi upadi su neprihvatljivi i predstavljaju dodatni dokaz eskalatornog stava Rusije. Potvrdio sam punu podršku Francuske Poljskoj i naglasio našu spremnost da se više angažujemo u jačanju odbrane poljskog vazdušnog prostora i bezbednosti istočnog krila NATO-a - rekao je Makron.
Razgovor sa emirom Katara
Francuski predsednik je naveo da je večeras razgovarao i sa emirom Katara, šeikom Tamimom, nakon jučerašnjih izraelskih udara u Dohi.
- Rekao sam mu: ovi udari su neprihvatljivi. Osuđujem ih. Ponovo sam potvrdio posvećenost Francuske suverenitetu i bezbednosti Katara. Izrazio sam želju da se pregovori za oslobađanje svih talaca koje još drži Hamas, kao i za sprovođenje primirja, nastave bez odlaganja. Odao sam priznanje stalnim naporima Katara ka ovom cilju - istakao je Makron.
On je dodao da se "trajno ratno stanje u Gazi ne može nastaviti".
- Dva naroda, dve države. Mir i sigurnost za sve. Radimo na tome sa svim našim partnerima, imajući u vidu predstojeću Konferenciju o rešenju o dve države koja će se održati u Njujorku 22. septembra - zaključio je Makron.
(Tanjug)
Komentari (0)