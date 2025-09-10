TRAMP I PUTIN NA TELEFONSKOJ LINIJI: Američki predsednik najavio razgovor u narednim danima

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da planira telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ili ove nedelje ili početkom sledeće nedelje.

- Da, to će se desiti - rekao je on juče novinarima, misleći na mogući telefonski razgovor sa ruskim liderom, dodajući da bi se to moglo desiti "ove nedelje ili početkom sledeće nedelje" prenosi BBC.

Tramp je, takođe, saopštio da je posvećen rešavanju sukoba u Ukrajini.

Glavna zgrada ukrajinske vlade u Kijevu pogođena je ruskom raketom tokom vikenda, a u tom periodu ruske snage su izvele najžešće vazdušno bombardovanje Ukrajine od početka rata.

Obraćajući se novinarima nakon bombardovanja tokom vikenda, Tramp je rekao da "nije zadovoljan celom situacijom" i zapretio je oštrijim sankcijama Kremlju, navodi BBC.

Predsednici Rusije i SAD sastali su se 15. avgusta u vojnoj bazi na Aljasci, a kako su saopštili nakon razgovora rešavanje ukrajinskog sukoba bila je glavna tema samita.