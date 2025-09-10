FON DER LAJEN DANAS O STANJU UNIJE: Na agendi i Zapadni Balkan

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen održaće danas godišnji govor o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strazburu, a očekuje se da će govoriti i o proširenju i Zapadnom Balkanu, preneo je danas "Brasels tajms".

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Navodi se da se očekuje da će fokus Fon der Lajen biti na globalnim izazovima sa kojima se suočava Evropska unija, uključujući odnose između EU i SAD, kontinuiranoj podršci EU Ukrajini u ratu protiv Rusije i evropskoj odbrani i bezbednosti.

Briselski list dodaje da će sledeći dugoročni budžet EU takođe biti visoko na dnevnom redu, kao i održivi prosperitet i konkurentnost, zelena i digitalna tranzicija EU, uključujući veštačku inteligenciju, i pitanje kako zaštititi demokratiju i osnovne vrednosti EU.

Nakon kritika trgovinskog sporazuma između EU i SAD, nedostatka transparentnosti, nejasnih politika za borbu protiv klimatskih promena, nedostatka liderstva na međunarodnoj sceni i nejasnog plana za smanjenje troškova života u EU i rasta ekonomije bloka, "Brasels tajms" zaključuje da će se Fon der Lajen naći u defanzivi.

Nakon obraćanja uslediće debata sa poslanicima Evropskog parlamenta o podsticanju transparentnije i demokratskije EU i omogućavanju poslanicima Evropskog parlamenta da nadgledaju rad Komisije i pomognu u usmeravanju politike EU.

Ovo je prvi godišnji govor o stanju Unije Fon der Lajenove od početka njenog drugog mandata kao predsednice Evropske komisije pre nešto više od deset meseci.