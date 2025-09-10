FON DER LAJEN DANAS O STANJU UNIJE: Na agendi i Zapadni Balkan
PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen održaće danas godišnji govor o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strazburu, a očekuje se da će govoriti i o proširenju i Zapadnom Balkanu, preneo je danas "Brasels tajms".
Navodi se da se očekuje da će fokus Fon der Lajen biti na globalnim izazovima sa kojima se suočava Evropska unija, uključujući odnose između EU i SAD, kontinuiranoj podršci EU Ukrajini u ratu protiv Rusije i evropskoj odbrani i bezbednosti.
Briselski list dodaje da će sledeći dugoročni budžet EU takođe biti visoko na dnevnom redu, kao i održivi prosperitet i konkurentnost, zelena i digitalna tranzicija EU, uključujući veštačku inteligenciju, i pitanje kako zaštititi demokratiju i osnovne vrednosti EU.
Nakon kritika trgovinskog sporazuma između EU i SAD, nedostatka transparentnosti, nejasnih politika za borbu protiv klimatskih promena, nedostatka liderstva na međunarodnoj sceni i nejasnog plana za smanjenje troškova života u EU i rasta ekonomije bloka, "Brasels tajms" zaključuje da će se Fon der Lajen naći u defanzivi.
Nakon obraćanja uslediće debata sa poslanicima Evropskog parlamenta o podsticanju transparentnije i demokratskije EU i omogućavanju poslanicima Evropskog parlamenta da nadgledaju rad Komisije i pomognu u usmeravanju politike EU.
Ovo je prvi godišnji govor o stanju Unije Fon der Lajenove od početka njenog drugog mandata kao predsednice Evropske komisije pre nešto više od deset meseci.
