"NEMA NIŠTA OD DENUKLEARIZACIJE" Kim DŽong Un: Naš status i bezbednost niko ne može da naruši

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un isključio je mogućnost denuklearizacije tokom obeležavanja 77. godišnjice osnivanja zemlje, istakavši da niko ne može da ''naruši status'' Pjongjanga, preneli su danas severnokorejski državni mediji.

Foto: Tanjug/AP

On je na ceremoniji pozdravio severnokorejske trupe i narod u inostranstvu i istakao siguran položaj zemlje.

- Upućujem topli borbeni pozdrav generalima, vojnim oficirima i vojnicima koji su raspoređeni u okviru prekomorskih vojnih operacija. Sada niko ne može ničim da naruši apsolutni status i bezbednost naše zemlje, a tok prosperiteta koji su stvorile naše ruke ne može se preokrenuti nikakvom silom - rekao je Kim.

Prema pisanju KCNA, Kim je, takođe, održao foto sesiju u Pjongjangu sa ljudima koji su dali doprinos u radu i u drugim oblastima, prenosi Rojters.

Severna Koreja je proslavila dan osnivanja 9. septembra masovnim plesovima i vatrometom, dodaje agencija.

Južnokorejska obaveštajna agencija je ovog meseca procenila da je oko 2.000 severnokorejskih vojnika poslatih da se bore za Rusiju u ratu protiv Ukrajine poginulo, a agencija navodi da Severna Koreja planira da rasporedi još 6.000 vojnika, dok se oko 1.000 borbenih vojnika već nalazi u Rusiji.

Kim je ovog meseca prisustvovao svom najvećem multilateralnom diplomatskom događaju ikada u Kini, vodeći bilateralne razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tokom kojih je obećao bliže veze.