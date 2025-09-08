KUDA PLOVI FRANCUSKI POLITIČKI BROD: Premijer Fransoa Bajru danas angažuje glasanje o poverenju njegovoj vladi u skupštini
FRANCUSKA kreće u poteru za novim premijerom. Trećim, od kako je lani predsednik Emanuel Makron raspustio skupštinu.
Poslanici bi večeras trebalo da glasaju o (ne)poverenju vladi premijera Fransoa Bajrua, a kockice su se tako posložile da je sve praktično samo formalnost. Ne čekajući glasanje, premijer je danas pre podne pozvao ministre iz svoje vlade na oproštajno piće. Iz njegovog ukruženja šalju poruke da su uradili dobar posao, ali da sada ostaje gorak ukus i osećaj da je to upropašćeno.
Skupštinska sednica je zakazana u 15 sati, a to je prilika da Bajru posle rasprave zatraži glasanje o poverenju vladi na osnovu posebnog slova Ustava koji omogućuje izglasavanje određenih zakona bez glasanja u skupštini, ali zauzvrat traži ovakvu proceduru. Premijer je unapred bio svestan da neće imati većinu za glasanje o budžetu, pa praktično nije imao drugog izbora.
Postojala je u startu izvesna kaluklacija da će se nacionalni desničari možda uzdržati od eventualnog rušenja vlade koje bi moglo da dovede do novog raspuštanja skupštine, posle čega njihova liderka Marin Le Pen ne bi više mogla da se kandiduje zbog peripetija sa sudom, ali to je očigledno bilo svođenje "računa bez krčmara".
Francuska sada ulazi u novu neizvesnost. Kome god da predsednik Makron ponudi mandat, znaće da će morati da vlada bez apsolutne većine, što će bukvalno predstavljati "hod po jajima" za svaku važnu odluku. A ona najvažnija biće svakako usvajanje novog budžeta, bez koga zemlja neće imati osnova za normalno funkcionisanje.
