GORI ZGRADA VLADE U KIJEVU: Hitno se oglasila premijerka Ukrajine (FOTO/VIDEO)
U zgradi vlade u Kijevu je izbio požar, gašenje požara je u toku, saopštila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko na društvenim mrežama.
Ona je objavila fotografije požara, između ostalog i iz unutrašnjosti zgrade.
Kako javlja agencija RBK Ukrajina, u gašenju požara učestvuju i helikopteri.
(Sputnjik)
