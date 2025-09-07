Svet

GORI ZGRADA VLADE U KIJEVU: Hitno se oglasila premijerka Ukrajine (FOTO/VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

07. 09. 2025. u 11:09

U zgradi vlade u Kijevu je izbio požar, gašenje požara je u toku, saopštila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko na društvenim mrežama.

ГОРИ ЗГРАДА ВЛАДЕ У КИЈЕВУ: Хитно се огласила премијерка Украјине (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tviter printskrin/ LaughNLogic

Ona je objavila fotografije požara, između ostalog i iz unutrašnjosti zgrade.

Kako javlja agencija RBK Ukrajina, u gašenju požara učestvuju i helikopteri.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!