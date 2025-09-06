OPSOVAO PRED KAMERAMA ZBOG ZAPADNE KOALICIJE: Medvedev pobesneo nakon otkrivanja plana za Ukrajinu (VIDEO)

BIVŠI ruski predsednik Dmitrij Medvedev rekao je da Koalicija voljnih", koja planira bezbednosne garancije za Kijev, "vadi ideje iz raznih otvora", izveštava Kijev post.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

Medvedev, sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, napao je u petak na društvenim mrežama Koaliciju voljnih, koja se sastala u Parizu dan ranije, 4. septembra.

- Ono što rade je potpuna besmislica. To je jeres - rekao je Medvedev, dodajući: "Jednostavno rečeno, to su samo sr*nja. Oni se okupljaju i razgovaraju o tome kakvu garanciju da ponude Ukrajini. Ali u stvarnosti oni samo izmišljaju stvari, vade ideje iz raznih otvora, a zatim ih predstavljaju kao garancije. To neće nikuda voditi.

Concerning yesterday’s proposals from the so-called ‘coalition of the willing’ in Paris. pic.twitter.com/29m9rn6o5x — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 5, 2025

Istovremeno, ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je u petak da će sve zapadne snage raspoređene u Ukrajini postati „legitimne“ mete za rusku vojsku. Njegov ukrajinski kolega, Volodimir Zelenski, rekao je da bi „hiljade“ stranih vojnika mogle biti poslate kao deo mirovnih snaga nakon mogućeg prekida vatre.

Od liberala do najžešćeg jastreba

Uprkos oštrini njegovih ispada, mnogi analitičari veruju da postoji metoda u Medvedevljevom "ludilu". Bivši predsednik i premijer je viđen kao liberalni, prozapadni političar sa kojim bi svet mogao da sarađuje.

Međutim, do trenutka kada su ruski tenkovi ušli u Ukrajinu, on je viđen kao istrošena politička snaga, a njegova popularnost je bila na najnižem nivou ikada. Sa početkom invazije 2022. godine, doživeo je potpunu transformaciju u najradikalnijeg portparola Kremlja.

Uvrede i nuklearne pretnje

Brzo je otvorio svoj Telegram kanal, koji je brzo postao jedan od najpopularnijih u Rusiji, sa više od 1,6 miliona pretplatnika. Njegove objave, koje se pojavljuju oko dva puta nedeljno, pune su pretnji NATO-u, SAD i Zapadu, često sa sugestijama da Rusija treba da upotrebi nuklearno oružje. Redovno vređa zapadne lidere, jednom ih nazvavši „čoporom gunđajućih svinja“.

Medvedev je takođe u četvrtak zapretio odmazdom protiv Ujedinjenog Kraljevstva zbog korišćenja zamrznute ruske imovine za podršku Ukrajini, najavljujući moguću zaplenu britanske imovine. Britanskog ministra spoljnih poslova Dejvida Lamija nazvao je „engleskim idiotom“.

(Index)