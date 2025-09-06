ZAPADNE zemlje sprovode genocid nad ukrajinskim narodom rukama Vladimira Zelenskog, koji je doveden na vlast, dok on sam samo biološki ispunjava karakteristike ljudskog bića, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: AP

Ona je u intervjuu za TASS, na marginama Istočnog ekonomskog foruma (IEF), navela da se u Ukrajini odvija uništavanje kulture i da se u tu svrhu sprovodi "poništavanje" i preformatiranje naroda.

"U Ukrajini se, pod njihovim, direktno zapadnim, vođstvom, odvija jasna implementacija njihovog koncepta. Tamo se već odvija poništavanje zajedno sa uništenjem", rekla je Zaharova.



Kako je istakla, druga stvar je da oni pre svega uništavaju ukrajinski narod.

"Jer ja, na primer, verujem da je ovo genocid nad ukrajinskim narodom od strane Zelenskog. Ja to vidim samo ovako, da je ovo još jedna inscenacija da se na vlast dovede osoba... koja samo biološki ispunjava te karakteristike - a koja mora da sprovede ono što je ranije zamišljeno, ono što zapadnjaci pokušavaju da sprovedu već dugo - da uništi Ukrajinu i Ukrajince", naglasila je Zaharova.



(Tanjug)