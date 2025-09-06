RAT NA POMOLU? Tramp ramzatra vojne udare na Venecuelu, počelo odbrojavanje

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razmatra vojne udare na Venecuelu, a nisu isključeni ni desant i udari unutar teritorije ove latinoameričke države bogate naftom.

Kako piše CNN, američki predsednik Donald Tramp razmatra različite opcije za sprovođenje vojnih udara "protiv narko-kartela koji deluju u Venecueli", uključujući i mogućnost napada unutar same zemlje, u okviru šire strategije usmerene na slabljenje lidera Nikolasa Madura, tvrde izvori upućeni u planove administracije.

Smrtonosni udar na navodni narko-brod koji je napustio Venecuelu u utorak, prema izvorima, bio je direktna refleksija tih opcija i označio je značajnu eskalaciju kampanje Trampove administracije protiv kartela, od kojih je mnoge proglasila terorističkim grupama.