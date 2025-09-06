RAT NA POMOLU? Tramp ramzatra vojne udare na Venecuelu, počelo odbrojavanje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp razmatra vojne udare na Venecuelu, a nisu isključeni ni desant i udari unutar teritorije ove latinoameričke države bogate naftom.
Kako piše CNN, američki predsednik Donald Tramp razmatra različite opcije za sprovođenje vojnih udara "protiv narko-kartela koji deluju u Venecueli", uključujući i mogućnost napada unutar same zemlje, u okviru šire strategije usmerene na slabljenje lidera Nikolasa Madura, tvrde izvori upućeni u planove administracije.
Smrtonosni udar na navodni narko-brod koji je napustio Venecuelu u utorak, prema izvorima, bio je direktna refleksija tih opcija i označio je značajnu eskalaciju kampanje Trampove administracije protiv kartela, od kojih je mnoge proglasila terorističkim grupama.
Preporučujemo
TRAMP POTPISAO: Pentagon je sada Ministarstvo rata!
05. 09. 2025. u 22:51
TRAMP PRIZNAO: SAD vode "veoma duboke" pregovore sa Hamasom
06. 09. 2025. u 07:12
TRAMP POTPISAO UREDBU KOJA MENjA TRGOVINU SA JAPANOM: Evo šta se krije iza sporazuma
05. 09. 2025. u 21:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
05. 09. 2025. u 19:51
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
Komentari (0)