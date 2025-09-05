BAKINGEMSKA PALATA ZAVIJENA U CRNO: Preminula vojvotkinja od Kenta

Vojvotkinja od Kenta preminula je u 92. godini, saopštila je Bakingemska palata.

Foto: Profimedia

"Sa dubokom tugom Bakingemska palata objavljuje smrt Njenog Kraljevskog Visočanstva Vojvotkinje od Kenta. Njeno Kraljevsko Visočanstvo je mirno preminula sinoć u Kensingtonskoj palati, okružena porodicom. Kralj i kraljica i svi članovi kraljevske porodice pridružuju se vojvodi od Kenta, njegovoj deci i unucima u žalosti zbog njihovog gubitka i sa ljubavlju se sećaju vojvotkinjine doživotne posvećenosti svim organizacijama sa kojima je bila povezana, njene strasti prema muzici i njene empatije prema mladim ljudima.", navodi se u saopštenju.

Ketrin je bila udata za vojvodu od Kenta, princa Edvarda, koji je rođak pokojne kraljice Elizabete II.

Nakon Elizabetine smrti 2022. godine, vojvotkinja je postala najstariji živi član kraljevske porodice.

Bila je strastvena muzičarka i zagovornica dobrobiti dece i mladih, navodi se na veb-sajtu kraljevske porodice.

(Telegraf)