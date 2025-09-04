Svet

ULETEO AUTOM U GRUPU DECE NA TROTOARU: Sumnja se da je bio pod dejstvom narkotika

D.K.

04. 09. 2025. u 16:16

JEDAN BMW je danas u berlinskom kvartu Vedingu udario grupu dece na trotoaru. Povređeno je troje mališana, a vaspitačica je teško povređena.

Foto: Shutterstock

U berlinskom kvartu Veding u četvrtak oko podneva BMWje udario u grupu ljudi, saznaje BILD.

Nesreća se dogodila oko 13:10 časova u Zesenštrase, na uglu sa Donageštelom. Prema prvim informacijama, BMW je skrećući udario u grupu dece (7 do 8 godina) koja su bila na trotoaru.

Od 15 dece, troje je lakše povređeno, navodi BILD. Oni su prebačeni u obližnju bolnicu Virhov.

Jedna vaspitačica je, prema prvim saznanjima, teško povređena. I ona je prevezena u bolnicu. Vozač BMW-a nije povređen. Na fotografijama se vidi kako naslonjen na svoje vozilo razgovara sa policijom. Na automobilu je oštećen levi prednji far.

Vozač je uhapšen, potvrdio je portparol policije Florian Nat. Postoji sumnja da je bio pod dejstvom opojnih supstanci. Policija ne polazi od toga da je u pitanju bila namerna radnja.

(Kurir)

