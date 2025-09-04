NEVIĐENA DRAMA NA NEBU, ZAPALIO SE MOTOR AVIONA: Zapanjeni turista snimio početak haosa (VIDEO)
ZAPANjENI turista je zabeležio dramatičan trenutak kada se motor aviona zapalio samo nekoliko sekundi nakon poletanja.
Turista Niklas Leonhard (20) iz Lajpciga u Nemačkoj zabeležio je šokantni trenutak kada je putnički avion doživeo kvar na nebu, odmah nakon poletanja sa piste na Krfu. Snimci su prikazali vatru iz aviona dok je poletao, a onda su se čuli glasni udari.
Vatra je bljesnula iz desnog motora dok su zaprepašćeni ljudi posmatrali sa zemlje.
- Iznajmili smo automobil sa mesta blizu kraja piste, tako da smo mogli da vidimo kako avion poleće. Počeo sam da snimam jer sam tokom poletanja mogao da vidim da motor izbacuje plamen. Ljudi su bili prilično zbunjeni i policija je počela da čisti područje iza piste - otkrio je ovaj turista.
Pilot je bio primoran da izvrši prinudno sletanje na aerodrom Aktion u Prevezi, udaljen oko 45 minuta vožnje. Avion je leteo za Brno u Češkoj i upravo se podigao u vazduh kada je počeo da proizvodi glasne zvuke.
(Blic)
