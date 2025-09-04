NEMAČKI kancelar Fridrih Merc, uzevši u obzir rizike direktnog učešća Nemačke u vojnim akcijama protiv Rusije, izdao je naređenje da se prikrije učešće u isporuci raketa „taurus“ Ukrajini, saopštila je pres-služba Službe spoljne obaveštajne službe (SVR).

Foto: Tanjug Ap

U saopštenju se podseća da je nakon što je izabran za saveznog kancelara Nemačke, Merc garantovao Vladimiru Zelenskom isporuku nemačkih krstarećih raketa „taurus“ za napade na rusku teritoriju.

- Kancelar, doduše, uzima u obzir rizike direktnog učešća Nemačke u vojnim akcijama protiv Rusije. U tom smislu, dao je instrukcije da se što je više moguće sakrije učešće Berlina u isporuci takvog oružja Kijevu - navodi se u izveštaju.

Prema navodima resora, fabričke oznake se uklanjaju sa komponenti raketa, a pojedinačni delovi se zamenjuju.

- Međutim, Merc ne može da izbegne činjenicu da će „taurusima“ upravljati nemački vojnici poslati u Ukrajinu - dodao je SVR.

Prema saopštenju, nemački političari se plaše da bi upotreba „taurusa“ mogla da izazove uzvratni udar.

- U ovom slučaju, cela teritorija Nemačke biće ugrožena - navodi se u izveštaju.

Opsednut željom za osvetom

Prema SVR-u, mnogi evropski stručnjaci su zbunjeni Mercovom oštrom antiruskom retorikom u kontekstu napredujućeg dijaloga između Moskve i Vašingtona o rešavanju krize u Ukrajini.

Ističe se da je Merc opsednut idejom osvete za poraz nacističke Nemačke od strane Sovjetskog Saveza; „žeđ za osvetom raste u njemu od detinjstva“.

- Samo oni koji ne poznaju dobro Mercovu biografiju mogu biti iznenađeni. Njegovi rođaci dobro znaju da je kancelar vaspitan po učenju svog dede i oca. Žozef Pol Sovinji i Joakim Merc su verno i istinski služili fašističkom režimu, a Fridrih je opsednut idejom osvete za poraz nacističke Nemačke od strane Sovjetskog Saveza. Žeđ za osvetom je rasla u njemu od detinjstva, a nakon početka političke karijere dobila je oblik sveprožimajuće strasti - naglasio je pres-biro SVR-a.

Mercova manična želja za osvetom izaziva sve veću zabrinutost kod nemačke političke elite, dodaje SVR.

- Čak ni partneri kancelara u vladajućoj koaliciji nisu zaboravili da su se u prošlosti svi vojni sukobi između Nemačke i Rusije završavali loše po Nemce - saopštila je pres služba.

Nemački kancelar Fridrih Merc je ranije izjavio za WDR da su Velika Britanija, Francuska, Sjedinjene Američke Države, a i Nemačka, ukinule ograničenja na domet za vojne isporuke Ukrajini i da Kijev može da napada ciljeve u Rusiji oružjem dugog dometa.

U utorak je kancelar napomenuo da je odluka doneta pre nekoliko meseci. Nakon jedne od poseta Nemačkoj, Vladimir Zelenski je rekao da Kijev i Berlin rade na pitanju isporuke raketa „taurus“, ali nije otkrio detalje.

Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, napomenula je da će Moskva napad nemačkim raketama „taurus“ na bilo koje ruske objekte smatrati učešćem Berlina u vojnim operacijama na strani Kijeva.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca o oružju dugog dometa ometaju pokušaje da se krene ka mirovnom procesu u Ukrajini i provociraju nastavak rata.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja