RUSI UBRZALI RAZVOJ NOVIH OKLOPNJAKA: Ukrajinski front postaje laboratorija za inovacije na tenkovima i borbenih vozila (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 21:45

RAT u Ukrajini postao je katalizator za temeljnu transformaciju ruske odbrambene industrije.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Ruski vojnoindustrijski gigant Uralvagonzavod (UVZ), globalni lider u proizvodnji tenkova, ubrzao je razvoj i proizvodnju nove generacije tenkova, borbenih vozila i oklopnih transportera, prilagođenih uslovima savremenog bojišta gde dominiraju dronovi, precizno navođene municije i elektronsko ratovanje.

Prema podacima koje je objavila UVZ-ova pres služba za agenciju Interfax, kompanija koristi najnovija saznanja i iskustva sa ukrajinskog fronta kako bi unapredila zaštitu, vatrenu moć i mobilnost svojih oklopnih sistema. Ove inovacije ne samo da jačaju borbenu moć ruskih snaga u zoni specijalne vojne operacije, već i učvršćuju poziciju Rusije na globalnom tržištu naoružanja.

NOVA ERA RUSKOG OKLOPA

Direktor UVZ-a, Aleksandar Potapov, izjavio je da ruska industrija tenkova trenutno doživljava „istorijsku ekspanziju”, a proizvodnja borbenih sistema povećana je višestruko od početka sukoba u Ukrajini.

-Od početka ukrajinskog rata, proizvodnja naših oklopnih sistema i njihova isporuka trupama porasla je višestruko. Samo u poslednje tri godine, na dizajnu postojećih platformi izvršeno je više od 200 različitih tehničkih unapređenja kako bismo poboljšali snagu, zaštitu i agilnost naših vozila, istakao je Potapov.

Najnovija vozila, poput T-72B3M, T-80BVM, T-90M Proriv i borbenog vozila podrške tenkovima BMPT „Terminator”, dokazala su svoju efikasnost u realnim borbenim uslovima u Donbasu i na drugim pravcima fronta. Zahvaljujući konstantnom unapređenju i prilagođavanju, ruski tenkovi postaju otporniji na nove pretnje, uključujući FPV dronove, protivoklopne rakete i artiljerijske udare.

FOKUS NA PROTIVDRON ZAŠTITI

Savremeno bojište u Ukrajini obeleženo je masovnom upotrebom bespilotnih letelica – kako izviđačkih, tako i kamikaza dronova i autonomnih kopnenih platformi. Ova realnost naterala je ruske inženjere da u dizajn novih tenkova i oklopnih vozila integrišu sisteme za detekciju i neutralizaciju dronova, kao i kompaktne automatske mitraljeze i aktivne odbrambene module koji omogućavaju vozilima da prežive i u zoni intenzivnih udara.

-Nova vozila nisu samo jača i brža, već su i pametnija – projektovana da identifikuju i neutralizuju pretnje sa neba i sa zemlje, povećavajući šanse za preživljavanje posade u najtežim borbenim uslovima, objašnjavaju analitičari ruskih vojnih portala.

TRANSFORMACIJA BOJIŠTA

Ruski eksperti naglašavaju da je rat u Ukrajini „promenio pravila igre” kada je reč o oklopnim i kombinovanim operacijama. Rovovski rat nalik Prvom svetskom ratu sada se kombinuje sa dronovima, preciznim raketama i elektronskim sistemima ometanja. Ovakvi uslovi nametnuli su potrebu da oklopna vozila postanu modularna, brža i otpornija na elektronske i kibernetičke pretnje.

Na primer, nova verzija tenka T-90M opremljena je naprednim ERA (Explosive Reactive Armor) pločama, unapređenim topom kalibra 125 mm sa većim dometom i modernizovanim sistemima upravljanja vatrom koji omogućavaju dejstvo i u uslovima elektronskog ometanja.

STRATEGIJSKA PREDNOST I GLOBALNA TRŽIŠTA

Osim za potrebe ruske vojske, UVZ razvija platforme koje će se plasirati i na međunarodna tržišta. Zbog dokazivanja u realnim borbenim uslovima, interes za kupovinu ruskih tenkova i borbenih vozila raste, posebno među državama koje teže da modernizuju svoje kopnene snage, ali ne mogu da priušte preskupe zapadne sisteme poput nemačkog Leoparda 2 ili američkog Abramsa.

Stručnjaci naglašavaju da borbena validacija ruskih sistema u Ukrajini predstavlja najefikasniju reklamu za rusku vojnu industriju, čineći je konkurentnijom u odnosu na zapadne proizvođače.

TEHNOLOŠKE INOVACIJE U PRAKSI

Unapređenja na ruskim borbenim platformama obuhvataju:

*Aktivne sisteme zaštite poput „Arena-M”, koji presreću protivoklopne projektile i dronove;

*Digitalne sisteme za upravljanje vatrom koji omogućavaju precizno gađanje ciljeva na većim udaljenostima;

*Integrisane senzore i termalne kamere za noćne i loše vremenske uslove;

*Unapređene motore i transmisije koji povećavaju pokretljivost i smanjuju potrošnju goriva.

BUDUĆNOST RUSKIH OKLOPNIH SNAGA

Ruski vojni stratezi predviđaju da će novi modeli tenkova i borbenih vozila pešadije (BVP) biti okosnica budućih ofanzivnih i defanzivnih operacija. Poseban akcenat stavljen je na razvoj unmanned ground vehicle (UGV) platformi – autonomnih borbenih vozila koja mogu delovati samostalno ili u koordinaciji sa klasičnim tenkovima i pešadijom.

Takođe, nastavlja se razvoj teškog tenka T-14 Armata, koji, iako još u fazi ograničene proizvodnje, uvodi koncept „digitalnog bojnog polja” i potpune mrežne integracije.

Rat u Ukrajini ne samo da je redefinisao taktiku i strategiju na bojištu, već je i ubrzao tehnološku evoluciju ruske vojne industrije. Novi modeli tenkova i borbenih vozila, unapređeni sistemima protiv dronova, naprednom oklopnom zaštitom i digitalnim kontrolama, pokazuju da Rusija gradi oklopne snage koje će decenijama dominirati modernim ratovanjem.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum