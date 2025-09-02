Svet

PUTIN SA FICOM: Moguće naći konsenzus o bezbednosnim garancijama Ukrajini

Марија Стевановић
Marija Stevanović

02. 09. 2025. u 11:52

KONSENZUS o osiguranju bezbednosnih garancija Ukrajini moguće je pronaći, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu.

Foto: Tanjug/AP photo

Na sastanku sa Ficom, Putin je istakao da Moskva ceni nezavisnu spoljnu politiku Slovačke i da ostaje pouzdan dobavljač energetskih resursa, dok slovačke kompanije nastavljaju uspešno da posluju na ruskom tržištu.

Slovački premijer je naglasio da smatra da Ukrajina ne može postati članica NATO-a.

Foto: Tanjug/AP photo

Takođe je rekao da Slovačka veoma oštro reaguje na udare ukrajinskih oružanih snaga na naftovode.
Fico je obećao da će Slovačka oštro odgovoriti na napade na energetsku infrastrukturu - u petak će se sastati sa Vladimirom Zelenskim u Užgorodu, gde namerava da pokrene ovo pitanje.

Foto: Tanjug/AP photo

Fico je zahvalio Putinu na gostoprimstvu tokom posete slovačke delegacije Paradi pobede u Moskvi.

Slovački premijer Robert Fico doputovao je u Kinu kako bi prisustvovao manifestacijama, povodom godišnjice završetka Drugog svetskog rata, saopštio je njegov kabinet.

(Sputnjik)

