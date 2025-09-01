NATO OPET IZAZIVA SUDBINU: Otvaraju štab kopnenih snaga blizu ruske granice

ŠTAB regionalnog komandovanja kopnenih snaga NATO počeo je sa radom u finskom gradu Mikeliju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Finske, prenosi RIA Novosti.

Foto: Profimedia

Ranije su ministri odbrane zemalja NATO podržali inicijativu o razmeštanju multinacionalne taktičke grupe za prednje prisustvo Zajedničkih kopnenih snaga NATO pod švedskim rukovodstvom na severu Finske. Odlučeno je da štab regionalnog komandovanja kopnenih snaga Alijanse bude u Mikeliju, koji se nalazi nedaleko od ruske granice.

-Ministar odbrane Anti Hjakjanen je 29. avgusta doneo odluku o početku rada komandovanja kopnenih snaga severnog regiona NATO u Mikeliju, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, prvi pripadnici NATO komandne strukture, koja je formirana u okviru štaba finskih kopnenih snaga, počeće sa radom 1. septembra.

Prema podacima ministarstva, operacije štaba NATO u mirnodopskim uslovima uključuju planiranje, pripremu i izvođenje zajedničkih vežbi i drugih aktivnosti mirnodopskog karaktera.

-U izuzetnim okolnostima, štab planira i rukovodi kopnenim operacijama i odbrambenim aktivnostima na severu, precizira se u saopštenju.

Finska radio-televizijska stanica "Ile" je 27. maja izvestila da će štab kopnenih snaga NATO u Mikeliju činiti 45-50 oficira iz Finske, Švedske, Norveške, Danske, Holandije, SAD i Velike Britanije.

U martu 2024. godine, predsednik Rusije Vladimir Putin je u intervjuu za novinara Dmitrija Kiseljova za "Rusija 1" i RIA Novosti izjavio da je pristupanje Švedske i Finske NATO-u besmislen korak sa stanovišta zaštite nacionalnih interesa tih zemalja, i da će posle ulaska u Alijansu na finskim granicama biti razmeštene ruske vojne snage i sistemi odbrane.

Rusija poslednjih godina govori o neviđenoj aktivnosti NATO-a uz zapadne granice. Vlasti Rusije više puta su izražavale zabrinutost zbog jačanja vojno-političkog bloka u Evropi. Kremlj naglašava da Rusija nikome ne preti, ali neće ignorisati akcije koje potencijalno ugrožavaju njene interese.

(rt.rs)

