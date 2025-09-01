Svet

NEMA NAZAD: Tramp odbio ponudu Indije, kaže da je "sada kasno"

D.K.

01. 09. 2025. u 18:09

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Indija ponudila da smanji svoje carine na američku robu, na nulu, ali da je sada "kasno".

Foto: Printskrin

- Sada su ponudili da smanje svoje carine na nulu, ali je već kasno. Trebalo je to da urade pre mnogo godina - naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial, prenosi Rojters.

On je odnose Sjedinjenih Američkih Država sa Indijom nazvao "jednostranim".

Trampova izjava usledila je nakon što su SAD uvele carine i do 50 odsto na indijsku robu i u vreme kada indijski premijer Narendra Modi učestvuje na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za saradnju u kineskom gradu Tjenđinu, koji se završava danas.

SAD su Indiji uvele carine nakon što je ta zemlja odbila da prestane da kupuje rusku naftu.

(Tanjug)

Svet

Svet

