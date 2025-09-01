NEMA NAZAD: Tramp odbio ponudu Indije, kaže da je "sada kasno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Indija ponudila da smanji svoje carine na američku robu, na nulu, ali da je sada "kasno".
- Sada su ponudili da smanje svoje carine na nulu, ali je već kasno. Trebalo je to da urade pre mnogo godina - naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial, prenosi Rojters.
On je odnose Sjedinjenih Američkih Država sa Indijom nazvao "jednostranim".
Trampova izjava usledila je nakon što su SAD uvele carine i do 50 odsto na indijsku robu i u vreme kada indijski premijer Narendra Modi učestvuje na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za saradnju u kineskom gradu Tjenđinu, koji se završava danas.
SAD su Indiji uvele carine nakon što je ta zemlja odbila da prestane da kupuje rusku naftu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
Od ŠOS-a do BRIKS-a: O čemu su razgovarali Putin i Modi
01. 09. 2025. u 10:40
SAMIT ŠOS-A U TJENĐINU: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti
30. 08. 2025. u 22:22
TRAMP: Nikada se nisam bolje osećao nego sada
01. 09. 2025. u 15:21
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)