TRAMPOVA ADMINISTRACIJA UZDRMALA CDC: Ključne figure odlaze
CENTAR za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ušao je u fazu "političkog haosa" nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trampa smenila direktorku Suzan Monarez, mesec dana nakon što je stupila na dužnost, piše Gardijan.
Monarez je navodno odbila da podnese ostavku, a njeni advokati tvrde da je postala "meta" zbog svog pronaučnog stava, dok je administracija insistirala na njenoj smeni.
Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi (HHS) saopštilo je sinoć da Monarez više nije na čelu CDC-a, bez objašnjenja za tu odluku. Zamenik portparola Bele kuće, Kuš Desai, potvrdio je da je Monarez smenjena zbog odbijanja da se povuče, što je izazvalo dodatne političke tenzije.
Prema informacijama, Monarez se sukobila sa američkim ministrom zdravlja Robertom F. Kenedijem Mlađim, nakon što je odbila da podrži promene u politici vakcinacije.
Kenedi je juče pozdravio odluku FDA da poništi hitnu upotrebu vakcina protiv korona virusa proizvođača Fajzer, Moderna i Novavaks. Nakon smene Monarez, najmanje tri visokopozicionirana člana CDC-a podnela su ostavke.
Među njima je direktor Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti, Demetre Daskalakis, koji je u pismu naveo da ne može više da obavlja svoju funkciju zbog politizacije javnog zdravlja. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na potencijalno opasne posledice političkog uplitanja u rad CDC-a, ističući da bi takvi potezi mogli ozbiljno da ugroze poverenje javnosti u naučno zasnovane odluke agencije.
- Ono što se dešava u CDC-u trebalo bi da zabrine svakog Amerikanca - rekao je lekar hitne medicine, Krejg Spenser, naglašavajući "haos" koji je nastao unutar agencije.
(Tanjug)
