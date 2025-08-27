Svet

PUCNJAVA U ŠKOLI: Policija na licu mesta

Novosti online

27. 08. 2025. u 17:19

U KATOLIČKOJ školi u Mineapolisu, u SAD, dogodila se pucnjava.

ПУЦЊАВА У ШКОЛИ: Полиција на лицу места

Foto: Profimedia/Ilustracija

Guverner Minesote Tim Volc je ovo objavio na društvenoj mreži X.

Policija je na licu mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona