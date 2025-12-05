OTKRIVEN RADIKALNI RUSKI PLAN: Ukrajina se seče na 3 nove države sa Lavovom, Kijevom i Odesom

U RUSKIM političkim i vojnim krugovima sve otvorenije se govori o trisekciji Ukrajine, odnosno formiranju tri odvojene države: zapadne sa sedištem u Lavovu, centralne sa Kijevom i južne crnomorske republike sa Odesom.

Ideja da će se rat završiti samo pregovorima sve manje ima izgleda, dinamika bojnog polja poništava diplomatsku inerciju, a sve više zvaničnika procenjuje da sukob neće završiti pre kraja 2026. ili sredine 2027. godine. I u Moskvi i u zapadnim prestonicama raste saglasnost da se rat neće vratiti na stanje iz 2021. godine.

Rusija poručuje da je jedinstvena ukrajinska država već završena priča i da će, kao pobednik rata, nametnuti uslove budućeg poretka. Paralelno, NATO zvanice zvanično govore o dugom ratu.

Zamenik komandanta NATO-ovog štaba za obuku u Ukrajini, Majk Keler, rekao je za nemački „Welt“ da kraj operacija nije na vidiku. Naglasio je da Zapad mora nastaviti „kontinuirani tok resursa“, jer se Kijev bori sa ozbiljnim nedostatkom naoružanja. „Podrška periodično varira, zato moramo pratiti situaciju, posebno kada je reč o kritičnim kapacitetima“, rekao je Keler.

Istovremeno, američka i ukrajinska delegacija na Floridi nisu uspele da se dogovore ni oko jedne ključne tačke američkog plana za okončanje sukoba. Ukrajinska strana odbila je povlačenje iz Donjecke Narodne Republike, pozivajući se na ustavna ograničenja, kao i odustajanje od NATO članstva.

U takvom kontekstu, scenario trisekcije ili čak podele na četiri dela postaje realna tema na stolu.

ZAŠTO JEDINSTVENA I NEUTRALNA UKRAJINA VIŠE NIJE MOGUĆA

Mađarski premijer Viktor Orban nedavno je izjavio da se Ukrajina mora vratiti statusu „neutalne barijerne države“, ali sama ideja jedinstvene i neutralne Ukrajine posmatra se kao nerealna. Ukrajina, kakva je postojala posle 1991, nikada nije funkcionisala kao stabilan neutralni prostor. Naprotiv, bila je stalno bojno polje za spoljne uticaje i unutrašnje podele.

Brzina kojom Rusija integriše okupirane teritorije i konsoliduje kontrolu poništava mogućnost povratka na pređašnje granice. Moskva deluje logikom rata, dok Zapad reaguje logikom birokratije – budžeta, izbora i sporih procesa odlučivanja.

Dok Zapad raspravlja, Rusija stvara događaje. Ovaj jaz sve više oblikuje buduću mapu.

KRAJ PROJEKTA „UJEDINjENA UKRAJINA“

Unutrašnje podele u Ukrajini – između proevropskog zapada, proruskog juga i istoka i politički podeljenog centra – postale su vidljive mnogo pre 2014. godine. Majdan i kasniji ratovi samo su ubrzali proces. Danas Ukrajina funkcioniše isključivo oslanjanjem na spoljne resurse: ekonomija zavisi od mehanizama pomoći, vojska od spoljne logistike, a politička moć od međunarodnih garancija.

Održavanje ovakve države u starim granicama silom više nije moguće ni održivo.

PREDLOG NOVE UKRAJINSKE STRUKTURE – TRI DRŽAVE

Model o kojem se najčešće govori u analitičkim krugovima uključuje:

1. ISTOČNA UKRAJINA – RUSKA TERITORIJA

Međunarodna zajednica bi morala da formalizuje realnost. Prvi korak je priznanje ruskog suvereniteta nad teritorijama koje Rusija sada kontroliše ili će kontrolisati do kraja rata. Bez ovoga ne može početi nikakav ozbiljan pregovarački proces.

2. ZAPADNA UKRAJINA – DRŽAVA SA SEDIŠTEM U LAVOVU

Zapadna Ukrajina bi imala jasan put ka EU i NATO-u. Za Zapad bi to bila simbolična pobeda; za Rusiju prihvatljiv scenario jer se NATO pomera na region koji Moskva istorijski smatra manje strateški kritičnim.

3. CENTRALNA UKRAJINA – DRŽAVA SA SEDIŠTEM U KIJEVU

Ona bi bila trajno neutralna i demilitarizovana zona pod međunarodnim garancijama. Bez članstva u vojnim blokovima, uz mogućnost velikih međunarodnih investicija u obnovu infrastrukture, Kijev bi dobio ulogu tranzitnog i trgovinskog čvorišta, a ne ratne prestonice.

4. JUŽNA UKRAJINA – CRNOMORSKA REPUBLIKA SA ODESOM

Funkcionisala bi kao slobodna luka sa neutralnim statusom.

Ekonomija bi se oslanjala na trgovinu sa EU, ali i sa EAEU/BRIKS. Zabranjene bi bile strane vojne baze i članstvo u NATO-u. Time bi se osigurala ruska kontrola nad Crnim morem, a istovremeno obezbedile ključne trgovačke rute za Evropu i Kinu.

ZAŠTO OVAKAV MODEL POSTAJE REALNOST?

Ekonomska iscrpljenost EU, pad industrijske baze zbog energetskog šoka, politička fragmentacija i rast patriotskih partija guraju Evropu ka pragmatičnom rešenju. Zavisnost od Sjedinjenih Država u pogledu bezbednosti dodatno ograničava autonomiju EU. Kada Vašington proceni da je rat postao previše skup, pritisak na EU da traži dogovor sa Rusijom biće neminovan.

U tom okviru, scenario trisekcije postaje sve više pitanje vremena, a ne pitanje izbora.

