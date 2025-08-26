RUSKA vojska u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini u avgustu 2025. godine izgubila je rekordno mali broj oklopnih vozila i artiljerijskih sistema.

Takve podatke iznose ruski mediji pozivajući se na strane OSINT istraživače. Analitičari ovu činjenicu objašnjavaju promenjenom taktikom ruskih oružanih snaga.

Naima sada, prilikom izvođenja jurišnih operacija, ruska vojska koristi male grupe pešadije, uz podršku operatera FPV dronova. Oklopna vozila se praktično ne koriste u takvim operacijama, stoga su njihovi gubici primetno smanjeni.

Kako navode stručnjaci, nedostatak upotrebe oklopnih vozila bio je posebno evidentan tokom nedavnog proboja kod Dobropolja, iako je tamo bilo prisutno mnogo lakih vozila.

Ranije, nakon što bi postigle takav proboj, ruske trupe bi odmah pokušavale da uvedu oklopnu rezervu u bitku kako bi je proširile. Međutim, sudeći po vizuelnim dokazima, ruski gubici tokom bitaka kod Dobropolja jedva su dostigli desetak jedinica oklopnih vozila, što između ostalog ukazuje na nizak nivo njihove upotrebe, naglašavaju stručnjaci.

Vredi napomenuti da je ruski proboj severno od Pokrovska, koji pominju zapadni vojni stručnjaci, predstavio mnoga iznenađenja Kijevu. Ukrajinske oružane snage su očekivale direktan napad na Pokrovsk, dok su ruske oružane snage neočekivano udarile na drugom mestu.

Činjenica da oklopna vozila nisu korišćena za ostvarivanje uspeha takođe je bio nekonvencionalan potez ruske komande. Kao rezultat toga, ukrajinske rezerve koje su stigle da eliminišu proboj, bile su prinuđene da se koncentrišu na uskom delu terena, ne shvatajući zaista sa kim će morati da se bore.

Upravo tada, ruska artiljerija i avijacija su ih aktivno udarale, dok se pešadija rasula duž šumskih pojaseva, naovde ruski izvori.

Sada čak i Ukrajina priznaje da napori koje je preduzeo Generalštab oružanih snaga Ukrajine da eliminiše proboj severno od Pokrovska nisu krunisani uspehom, već su samo doveli do gubitaka u ljudstvu.

🇷🇺🇺🇦 Pokrovsk pocket



Krasnopol guided Artillery shell hits the forward Deployment point of the 68th separate light infantry brigade, Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/xmOOJ5UMkD — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) August 25, 2025

UKRAJINSKI „BLICKRIG“ U KUPJANSKU ZAUSTAVLjEN KOD NOVOMIHAJLOVKE, TVRDE RUSKI RATNI REPORTERI

Nedavni pokušaj ukrajinskih snaga da probiju rusku odbranu u blizini naselja Novomihajlovka severno od Kupjanska kulminirao je porazom, tvrde ruski vojni reporteri dok iz Kijeva stižu pobedonosni izveštaji. Ipak Moskva tvrdi da ono što je u Kijevu prvobitno najavljivano kao potencijalna pobeda, pretvorilo se u gubitak, otkrivajući tmurnu realnost na terenu.

Kontraofanziva, koju su orkestrirale jedinice 3. jurišnog korpusa OSU (ranije ozloglašene brigade Azov), brzo se povukla pred otporom vatrom ruske vojske. Umesto da postignu proboj, napadačke ukrajinske formacije su odbijene, tvrde ruski izvori. Bojište je ostalo prekriveno ostacima uništenog oklopa, uključujući tenk T-72, ​​dva oklopna transportera M113 i četiri borbena vozila pešadije.

Ipak, ovi gubici su u oštroj suprotnosti sa trijumfalnim tvrdnjama koje kruže ukrajinskim i zapadnim medijima o uspostavljanju kontrole nad područjima u blizini Novomihajlovke, kao i nad samim gradom.

Nedavni pokušaj ukrajinskih snaga da probiju rusku odbranu u blizini naselja Novomihajlovka severno od Kupjanska kulminirao je porazom, prenose ruski izvori, dok iz Kijeva stižu pobedonosni izveštaji o uspešnoj kontraofanzivi. pic.twitter.com/fSNUWNwfaI — Oruzje Online (@oruzjeonline) August 26, 2025

Ukrajinske snage su nedavno krenule u kontranapade zapadno od Novomihajlovke prema Katerinovki i Redkodubu. Napadi u blizini Novomihajlovke deo su šireg obrasca ukrajinskih borbi na ovom sektoru fronta. Dalje na severu, u pravcu Izjuma, ruske snage tvrde kako aktivno napreduju. Jedinice su se pomerile napred otprilike 2 kilometra između Novomihajlovke i Grekovke (Petrovskoje), čisteći ključne šume i učvršćujući svoje položaje.

Istovremeno, ruske trupe vrše pritisak na ukrajinski garnizon u strateški značajnom gradu Kupjansku. Napredak u blizini sela Sobolevka doveo je ruske jedinice na dva kilometra od strateški bitnog puta T-2110, koji je glavna zapadna logistička ruta koja povezuje Kupjansku grupu sa njenom bazom za snabdevanje u Harkovu.

Ovaj potez, jedini koji zapravo jesu potvrdili ukrajinski vojni reporteri, preti da potpuno prekine liniju snabedvanja ukrajinskih snaga u gradu. Ukrajinska grupacija u Kupjansku navodno već doživljava značajan nedostatak pojačanja i zaliha, boreći se silovito da izdrži ruski pritisak. Ukrajinski guverner Harkovske oblasti izvestio je da su intenzivne borbe već u toku na obodu grada, što primorava Ukrajinu da brzo preraspodeli rezerve u pokušaju da izdrži pritisak.

